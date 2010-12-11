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EREĞLİ'DE PATLAMA: 2 YARALI EREĞLİ (A.A)

11 Aralık 2010 19:04

-EREĞLİ'DE PATLAMA: 2 YARALI EREĞLİ (A.A) - 11.12.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, anne ve 2,5 yaşındaki kızı yaralandı. Gökçeler beldesine bağlı Merkez Mahallesi'nde, eşi bir süre önce maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Nezahat Sever Akkuş'un (32) evinde, banyodaki tüpten sızdığı belirlenen gaz nedeniyle patlamaya meydana geldi. Yaralanan anne Akkuş ile kızı Dilruba, Ereğli Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarında ikinci derecede yanık oluşan anne ve kızı, Kocaeli'ye sevk edildi. Akkuş'un özel maden firmasında çalışan eşi Ali Akkuş (34), 3 Ekim'de kömür ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirmişti.

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