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EREĞLİ'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 14 YARALI EREĞLİ (A.A)

19 Kasım 2010 12:00

-EREĞLİ'DE MİNİBÜS DEVRİLDİ: 14 YARALI EREĞLİ (A.A) - 19.11.2010 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mahmut Yılmaz'ın (32) kullandığı 34 TU 7971 plakalı minibüs, Şamlar köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü Mahmut Yılmaz ile araçtaki Zehra Atar (74), Şükran (37), Fatma (55) ve Cafer Aldırmaz (28), Hakan (17) ve Gamze Kırık (18), Necla Aksoylu (38), Şeyda (28), Bahattin (33), Berat (11) ve Vildan Yılmaz (14), Zekiye Ünlü (66) ve Gülçin Yazıcıoğlu (41) Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, Ereğli'nin İskenderli köyünde oturan yakınlarının kına gecesine katılmak üzere İstanbul'dan minibüs kiralayarak ilçeye geldikleri öğrenildi.

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