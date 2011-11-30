-Ereğli'de kömür ocağında göçük: 2 ölü EREĞLİ (A.A) - 30.11.2011 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömür ocağında meydan gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Gökçeler beldesinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağının eksi 300 kodunda, tavan kısmından kömür ve toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte kalan Gökhan Sezer (33) ve Erhan Turhan (27) hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçilerin cenazeleri arkadaşları tarafından çıkartılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.