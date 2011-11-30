T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ereğli'de kömür ocağında göçük: 2 ölü EREĞLİ (A.A)

30 Kasım 2011 11:58

-Ereğli'de kömür ocağında göçük: 2 ölü EREĞLİ (A.A) - 30.11.2011 - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kömür ocağında meydan gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Gökçeler beldesinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağının eksi 300 kodunda, tavan kısmından kömür ve toprak kayması sonucu meydana gelen göçükte kalan Gökhan Sezer (33) ve Erhan Turhan (27) hayatını kaybetti. Göçük altında kalan işçilerin cenazeleri arkadaşları tarafından çıkartılarak Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24