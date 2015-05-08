Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) akşam saatlerinde patlama oldu. Yüksek fırında meydana gelen patlamada 42 yaşındaki Mahmut Aydoğan, aynı yaştaki Suat Çakır ve 27 yaşındaki Oğuzhan Küçükarslan yaralandı.

Patlama, saat 17.30 sıralarında Erdemir bünyesindeki 2 Nolu Yüksek Fırın'da, Tüyer olarak adlandırılan bölümdeki sıcak üfleme ünitesinde meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen patlamada işçiler yaralanan işçiler, kuruma ait ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı.

Çevrede büyük paniğe yol açan patlamayla birlikte, fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlamanın ardından yüksek fırında çalışma durdurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.