Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: Aşı olmayanları toplu eğlencelere almayacağız; kapıda sağlıkçılar olacak

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkına aşı olmaları yönündeki çağrısını yineleyerek “Aşı olmayanları yaptığımız gençlik şölenine toplu eğlencelere almayacağız” dedi.

Sonbaharda bir gençlik şöleni yapacaklarını belirten Başkan Posbıyık, Ereğli halkına aşı olmaları yönündeki çağrısını yineleyerek şöyle konuştu:

"O güne kadar Ereğli’de aşıların bitmesini bekliyoruz. Aşı olmayanları gençlik şölenine almayacağız. Kapılarda sağlıkçılar olacak. Güvenlikçiler olacak. Bir kez daha söylüyorum aşısını olmayan sadece kendisine kötülük yapmıyor. Bize de kötülük yapıyor, diğer insanlara da kötülük yapıyor. Yarın toplu eğlenceler yaptığım zaman aşı olmayanları asla oraya sokmam. Çünkü onlar topluma zarar verecekler. Aşı olmayan bir kişi pozitifini diğer insanlara dağıtır, bu günahın, vebalin altına asla girmem. Onun için eğlence alanlarına insanların aşı olup olmadığını kontrol edip öyle alırız. O bakımdan bütün gençlere, hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen Ereğli’de aşısız insan kalmasın.”