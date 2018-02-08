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Ereğli Askerlik Şube Başkanı, FETÖ'den gözaltında

ATİLLA ATMACA/EREĞLİ,(DHA)- TRABZON Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya'nın Ereğli İlçesi Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Fatih Y

08 Şubat 2018 17:07

ATİLLA ATMACA/EREĞLİ,(DHA)- TRABZON Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya\'nın Ereğli İlçesi Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Fatih Y. gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ereğli İlçesi Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Fatih Y., \'örgüte üye olmak\' suçundan gözaltına alındı. Yüzbaşı Fatih Y.\'nin, sorgulanmak üzere Trabzon\'a götürüldüğü belirtildi.

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