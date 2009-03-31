Eregenekon-Danıştay birleşiminde karar çıkmadı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay'a saldırı ve "Ergenekon" davalarının birleştirilmesi konusundaki görüşünü, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu husustaki bildiriminden sonra açıklayacak.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Ergenekon" davasının bugünkü duruşmasında, taleplerin dinlenilmesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, dosyaya gelen yazıları okudu.



Şengün, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Danıştay'a saldırı davası ile "Ergenekon" davasının birleştirilmesini zorunlu bulan Yargıtay'ın bozma ilamı konusunda kendilerinden karar verip, görüş bildirmelerinin istendiğini belirtti. Başkan Şengün, buna ilişkin görüşlerini, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki görüşünü açıkladıktan sonra bildireceklerini kaydetti.



Jandarma Genel Komutanlığından gelen yazıda, Ümraniye'deki el bombalarına ilişkin ihbarın Trabzon'dan faks yoluyla emniyete bildirildiğinin yer aldığını ifade eden Şengün, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından gelen "Susurluk Raporu"na ilişkin yazıda da 64 sayfalık bölümün, "yasak" ve "devlet sırrı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye gönderilmediğinin, özel olarak istenmesi halinde gönderilebileceğinin vurgulandığını söyledi.



Mahkeme Heyeti, talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.