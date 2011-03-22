-ERDOĞAN: MİLLİ TAKIMI OLUŞTURMAKTA SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yabancı futbolcu sayısının bu kadar yükseltilmesi, bana göre ticari bir bakıştır, spora yönelik bir bakış değildir. Biz kendi gencimize bu noktada büyük imkanlar tanımıyoruz. Yarın milli takımımızı oluşturmakta bile sıkıntı içerisine girebiliriz'' dedi. Başbakan Erdoğan, TRT-1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Ersin Düzen'in yaptığı ve eski futbolcular Sergen Yalçın ve Hakan Şükür'ün de katıldığı, ''1'e 1 Futbol Özel'' programının canlı yayın konuğu oldu. Sergen Yalçın'ın, ''Türkiye'de tesisleşme konusunda çok güzel adımlar atılıyor ancak futbolumuz son dönemde yavaş yavaş gerileme dönemine girdi. Bunun en büyük nedenini, oyuncu yetiştirme konusunda büyük problemler yaşanmasına bağlıyorum. Özellikle yabancı oyuncuların büyük takımlarda bol kullanıldığı bir ülkede, Türk gençleri nasıl yükselecek ve büyük takımlarda oynayacaklar?'' sorusuna Erdoğan, ''Bu soru hakikaten zor, çünkü siyasi boyutu var. Futbolda eğer dünya standardında bir yere varacaksak, bizim yabancı futbolcu noktasında bu sayının bu kadar yükseltilmesi, bana göre ticari bir bakıştır, spora yönelik bir bakış değildir. Ticaridir, niye? Çünkü 'Tribünler bu marka isimlere geliyor' havası var. Dolayısıyla biz kendi gencimize bu noktada büyük imkanlar tanımıyoruz. Yani yarın milli takımımızı oluşturmakta bile sıkıntı içerisine girebiliriz'' yanıtını verdi. Yerli teknik direktörlerin başarısına da değinen Erdoğan, milli takımın Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğü yaşadığını, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yle de başarılar yakalandığını hatırlattı. Spor Toto Süper Lig'de ilk üç sırada yer alan takımların başlarındaki teknik direktörlerin de yabancı olmadığına dikkati çeken Erdoğan, kulüplerin de belli deneyimlerden sonra ders aldığını ifade etti. Erdoğan, ''Takımlarımızda bu kadar yabancı futbolcu bulunmasını doğru bulmuyorum. Bir defa kendi ülkemizde futbolu kendimize sevdirmeliyiz. Kendi halkımız kendi gencini izlesin. Çünkü orada oynayabilecek olan her yabancı, bizim yetişebilecek gencimizin önünü kesecektir'' diye konuştu. -''ALEX'İ ÇOK TAKDİR EDİYORUM''- Başbakan Erdoğan, Hakan Şükür'ün, yabancı futbolcular arasından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex'i örnek göstermesi üzerine de ''Alex'i çok takdir ediyorum, istikrarlı. İlerlemiş yaşına rağmen birçok futbolcunun önünde gol krallığında bir numara, önde gidiyor. Sadece gol atmakla kalmıyor, asistte de başarılı'' dedi. Birçok yabancı futbolcunun özel yaşamları nedeniyle İstanbul'da kaybolduğunu ifade eden Erdoğan, ''Hakikaten Alex örnek bir futbolcu'' dedi. Sunucu Ersin Düzen'in, izleyicilerden, yeni statlar yapılıp yapılmayacağına ilişkin çok fazla mesaj aldıklarını söylemesi üzerine de Erdoğan, spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak ile bu konuyu konuştuklarını belirtti. Büyükşehirlerden başlamak üzere, Spor Toto Süper Lig'de takımı bulunan kentlerde stat sorununu çözmeye karar verdiklerini belirten Erdoğan, Bank Asya Birinci Lig'de takımı bulunan illerde de stat sorununa el atacaklarını ifade etti. Erdoğan, süper ligdeki şampiyonluk yarışının, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçtiği hatırlatılıp, kendisinden bir değerlendirme yapmasının istenmesi üzerine de ''Benim için çok zor bir soru. Keşke iki şampiyon çıksa. Ligde şu anda bir kopma başladı. Fenerbahçe, Trabzonspor başabaş işi götürüyorlar, puanları aynı. Bir sürpriz, Gaziantep dördüncü sıraya çıktı, ilginç bir gelişme oldu. Son sırada da benim semtimin takımı, Kasımpaşaspor. Sıkıntılı bir yerde, temenni ederim ki kurtarır'' yorumunu yaptı.