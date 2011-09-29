-Erdoğan: Makedonya'ya desteğimiz sürecek ÜSKÜP (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya'yı bağımsızlığını kazandığı andan itibaren her alanda kararlı ve güçlü bir şekilde desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir'' dedi. Erdoğan, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile düzenledikleri ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, özellikle bağımsızlığının 20'inci yılının kutlandığı bu dönemde Makedonya'yı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Nikola Gruevski ile yaptıkları ikili ve heyetlerarası görüşmelerin yararlı ve verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya'yı bağımsızlığını kazandığı andan itibaren her alanda kararlı ve güçlü bir şekilde desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. Makedonya'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yönündeki çabalarını takdirle izliyoruz. Makedonya'nın hak ettiği Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliğinin en kısa sürede gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. Türkiye, Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini Bükreş Zirvesi öncesinde ve zirve boyunca yoğun biçimde desteklemiş, ancak malum nedenlerle üyelik mümkün olamamıştır. Makedonya'nın üyeliği gerçekleşene kadar desteğimiz artarak devam edecek. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Makedonya'nın istikrarlı ve müreffeh bir ülke olma yolunda Balkanlar'da ve Avrupa'da üzerine düşen tüm sorumlulukları ciddiyetle yerine getirdiğini görüyoruz ve bundan memnuniyet duyuyoruz." Açılım ve atılım sürecinin sürdürülmesinin, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin yanı sıra bölge ülkelerinin de yararına olacağına inandıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Biz buna inanıyoruz. Bu bağlamda, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi konusunda Türk özel sektörünün Makedonya'da yatırımlarını daha da artırmasına yönelik yaptığım teşvikler konusunda da kendilerini bilgilendirdim. Başta TAV firmamız olmak üzere... Ki az önce Üsküp Havalimanı'nın restorasyonuyla birlikte, son halini görünce doğrusu ben de adeta kendi ülkemdeki bir yatırımın açılış törenindeymiş gibi kendimi hissettim. Çünkü bu tür eserler o ülkelerin vizyonunu artıran ve o ülkelere ilgiyi arttıran eserlerdir. Belki bugün için beklenen ciddi hareketlilik olmayıp, yılda 700 bin, 800 bin yolcu kapasitesindedir. Ama bundan sonra bu, süratle artacaktır." Başbakan Erdoğan, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin, tarihi dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına işaret ederek, ''Ve burada özellikle küçük ve orta boy işletmelerimiz... Ki şu anda 100 kadar Türk girişimcisinin Makedonya'da yatırımları var. Ama bunun arkası da gelecektir, bunun teşvikini de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz'' diye konuştu.