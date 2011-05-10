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Erdoğanlı seçim afişine polis koruması

Edirne’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük fotoğrafının bulunduğu seçim afişinin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sivil polislerce 24 saat

10 Mayıs 2011 03:00

T24- Edirne’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük fotoğrafının bulunduğu seçim afişinin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli sivil polislerce 24 saat korunduğu ortaya çıktı.

 

AK Parti Edirne İl Teşkilatı, geçen hafta seçim bürosu olarak kiraladıkları bir dükkanın dışına yarın kentte miting yapacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük fotoğrafının bulunduğu seçim afişi astı. Üzerinde ’Edirne hazır, hedef 2023’ ve ’İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün’ yazılı yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2 metre yükseklikteki afiş, geçen 4 Mayıs sabahı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtıldı. Parti üyeleri tarafından fark edilen afişin kalan parçaları, polis ekiplerinin incelemenin ardından yenisi asılması için yerinden sökülerek çöpe atıldı.


AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından bir gün sonra afişin yenisi yapılarak aynı dükkanın dışına yapıştırıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü, afişi korumak için başına sivil polis dikti. 24 saat görev yapan sivil polis, elinde telsizle afiş çevresinde dolaşarak Başbakan Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu seçim afişini koruma altına aldı.

 

Sivil polisler, 7 Mayıs günü maket bıçağı ile afişi yırtmaya çalışan biri kız, 2 üniversite öğrencisini suçüstü yakaladı. İki öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitingi için yarın Edirne’ye gelecek. Saat 18.00’da Selimiye Meydanı’nda halka seslenecek olan Erdoğan, saat 19.00’da ise Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün hizmet binasının açılışına yapacak.

 

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