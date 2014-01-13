Erdoğan'lı fezlekedeki telefon tapesi: Bu kadar para parfümde temizlenmez!

Arzu Yıldız / ANKARA
TMK 10. Maddesiyle Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın elinden alınan yolsuzluk iddialarıyla yürütülmek istenen ikinci soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemeleri ve iddialar polis fezlekesine yansıdı.
Soruşturma dosyasına giren dinleme tapelerinde, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı ile Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu arasında geçen telefon görüşmeleri de yer aldı. Polis fezlekesinde, "orman arazisinde usulsüz maden işletilmesi ve para aklandığı" iddiaları da yer alıyor. Fezlekede, Aycı ile Eroğlu arasındaki telefon konuşmasında "Beyefendi" diye geçen kişinin Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu belirtiliyor. Polis fezlekesindeki dinleme tapelerine göre Aycı, Eroğlu'na, "Öncelikle teşekkür edeyim bu maden meselesi için, dün beyefendi sizi aradı galiba, beni de aradılar kendileri. Bu konuyla ilgili diğer detayları sordular, sizi de aramışlar efendim. Ben özellikle size teşekkür ediyorum. İşi vaktinde tamamlamamızda büyük destek verdiniz" diyor. Eroğlu "Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun inşallah" deyince Aycı, "Sayenizde bu işi tamamladık. Bu yüzden dolayı gerçekten çok memnunum. Ben de beyefendiye bu konuyu aktarmıştım" karşılığını veriyor. Aynı fezlekede, işadamı Cengiz Aktürk ile Usame Kutub arasında yapılan telefon konuşmasında "kurulacak bir şirket üzerinden Türkiye'ye sokulacak paranın söz konusu edildiği" savunuluyor. Fezlekedeki telefon tapesinde, kozmetik işleri de bulunan Aktürk'ün Usame Kutub'a "Ama parfümde o kadar para ben anladım yani para temizlenmesi lazım, parfümde o kadar para temizlenmez yani şey realize edilmez" sözleri de yer alıyor.
Dinleme tapeleri eşliğinde polisin iddialarını içeren polis fezlekesi, büyük harflerle ve koyu dizilmiş satırlar da soruşturma makamlarına ait olmak üzere, aynen şöyle:
ORMAN ARAZİSİNDE USULSÜZ MADEN İŞLETİLMESİ VE MADENİ İŞLETECEK ŞİRKET VASITASIYLA KARAPARA AKLANMASI
"1- Maden işletmesi kurmak isteyen Adem PEKER (T.C: xxxxxxxxx) isimli şahsın gerekli izin için Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçe verdiği, dilekçe üzerine Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen İnceleme Raporunda talebe konu sahada maden işletmesinin açılmasının uygun olmayacağı belirtilmesi üzerine talebin reddedildiği,
Bunun üzerine Adem Peker’in ruhsatı Orman Bakanlığı’ndan almak için girişimde bulunduğu ve burada devam eden sürecin olumsuz devam etmesinden ötürü Cengiz AKTÜRK, Deniz AKTÜRK, Usame KUTUB ile irtibata geçerek işin olumlu sonuçlandırılması karşılığında madeni işletmek için kurulacak şirketin % 50 hissesini kendilerine vereceğini belirtmesi üzerine şahısların BASBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI başkanı M. İlker AYCI, Başkan Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan DOĞAN ve Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı devreye soktukları ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden daha önce hakkında olumsuz rapor yazılan işletme talebi için olumlu netice aldıkları, İlker Aycı ile Veysel EROĞLU arasında 02.06.2012 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde işin bitirilmesinde Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Başbakanın bizzat devrede oldukları anlaşılıyor. Şahıslar arasında gerçekleşen daha önceki konuşmalarda “BEYEFENDİ” diye geçen kişinin Başbakan olduğu aşağıdaki görüşme içeriğinden net olarak anlaşılmaktadır.
02.06.2012 tarihinde saat 13.04 sıralarında 90530 782 XXXX numaralı telefonu kullanan MEHMET İLKER AYCI ile 90530 782 XXXX numaralı telefonu kullanan VEYSEL EROĞLU arasında gerçekleşen görüşmede M. İLKER AYCI’NIN “Sayın bakanım” dediği VEYSEL EROĞLU’NUN “Buyrun İlker bey” dediği M. İLKER AYCI’NIN “ÖNCELLİKLE TEŞEKKÜR EDEYİM BU MADEN MESELESİ İÇİN, DÜN BEYEFENDİ SİZİ ARADI GALİBA BENİ DE ARADILAR KENDİLERİ”, “Bu konuyla ilgili diğer detayları sordular sizi de aramışlar efendim, ben özellikle size hasleten çok teşekkür ediyorum İŞİ VAKTİNDE ZAMANINDA TAMAMLAMAMIZDA BÜYÜK DESTEK VERDİNİZ” dediği VEYSEL EROĞLU’NUN “Hayırlısı olsun hayırlısı olsun hayırlısı olsun inşallah” dediği M. İLKER AYCI’NIN “SAYENİZDE BU İŞİ TAMAMLADIK BU YÜZDEN DOLAYI GERÇEKTEN ÇOK MEMNUNUM EEE BEN DE BEYEFENDİYE BU KONUYU AKTARMIŞTIM” dediği
2- Usulsüz maden ruhsatı alınması girişimler sırasında Cengiz AKTÜRK ile Usame KUTUB arasında gerçekleşen aşağıdaki telefon görüşmesinde; Usame KUTUB’UN Kurulacak Madencilik Şirketine Türkiyeye Sokacakları Paraya Dayanak Göstermek ve kara para aklamak Için Ortak Olmak istediği Cengiz de bunu makul karşıladığı anlaşılmaktadır.
05.04.2012 tarihinde saat 22.21 sıralarında 96655007XXXX numaralı telefonu kullanan Cengiz AKTÜRK ile 96655453XXXX numaralı telefonu kullanan Usame KUTUB arasında gerçekleşen görüşmede CENGİZ’İN kurulacak madencilik şirketinin resmi ortağının Abdulkerim olabileceğini ancak Usame ve Muaz'ın olmaması gerektiğini belirttiği bunun üzerine USAME’NİN “YANİ BEN ŞEYİ ŞEY BAKIMINDAN DÜŞÜNDÜM YANİ SONUNDA II BİZİM II ADIMIZDA Bİ ÇALIŞAN BİR ŞEY OLMALI SONUNDA YANİ BU OLMAZSA BAŞKA ŞEYDEDE OLUR BELKİ .... İŞİMİZİ YAPALIM NEDEN O ŞEY YANİ II O PARALAR BURDAN ORDAN GEÇTİĞİ ZAMAN İŞTE YANİ İŞİ OLMAYAN KİŞİLER”, “BU KADAR PARASI OLMAZ ....”
'Parfümde o kadar para temizlenmez'
Görüşmenin devamında CENGİZ’İN “AMA PARFÜMDE PARFÜMDE O KADAR PARA BEN ANLADIM YANİ PARA TEMİZLENMESİ LAZIM”, “PARFÜMDE O KADAR PARA TEMİZLENMEZ YANİ ŞEY REALİZE EDİLMEZ” dediği USAME’NİN “EVET...” dediği CENGİZ’İN “AMA BURDA OLUR” dediği USAME’NİN “YANİ SONUNDA II Bİ İŞ ADAMI OLMAK LAZIM YANİ” dediği CENGİZ’İN “EVET AMA BURDA OLUR PARFÜMDE ÖYLE ÇOK CİDDİ RAKAMLAR DÖNMEZ AMA BURDA O RAKAMLAR SENİN EN AZINDAN BELİRLİ BİR GELİRİ GÖSTEREBİLECEĞİN II İŞTE BEYANNAME VERDİN BU EVİ BEN BURDAKİ GELİRLE ALDIM GİBİ GİBİ YAPABİLECEĞİN BİR ÖLÇEK VAR BURDA YA OLUR OLUR YA ŞİMDİ ZATEN ŞEYDE PARFÜM SAKINCA YOK O ÖZEL Bİ İŞ ONLA İLGİLİ OLUR OLMALI BENCE HA BURDADA İMZA ATILSIN OLSUN BENCE DE OLSUN Kİ YARIN İŞTE KARDEŞİM BENİM GELİRİM VAR BURDAN FALAN FİLAN YANİ OLABİLİR DÜŞÜNÜN NE DERSENİZ EVET DERİM BEN BAŞKA AKLIMDA BENİM BAŞKA BİŞEY DAHA VARDI HA ŞİMDİ BAK BURDA ŞU VAR ŞİMDİ BENCE BEN HİSSETTİKLERİMİ SÖYLÜYORUM BURDA ÖYLE Bİ TOP ÇARPTI KALEYE GİRDİ AMA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BİRFİİL BİRFİİL İMZALANMA AŞAMASINA KADAR BAKANA KADAR HER KESİMDEN ABDULKERİM İŞİ OLACAK SANİYE SANİYE DAKİKA DAKİKA” dediği..."