Erdoğan'lı fezlekedeki telefon tapesi: Bu kadar para parfümde temizlenmez!

Arzu Yıldız / ANKARA

TMK 10. Maddesiyle Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın elinden alınan yolsuzluk iddialarıyla yürütülmek istenen ikinci soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemeleri ve iddialar polis fezlekesine yansıdı.

Soruşturma dosyasına giren dinleme tapelerinde, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı ile Orman ve Suişleri Bakanı Veysel Eroğlu arasında geçen telefon görüşmeleri de yer aldı. Polis fezlekesinde, "orman arazisinde usulsüz maden işletilmesi ve para aklandığı" iddiaları da yer alıyor. Fezlekede, Aycı ile Eroğlu arasındaki telefon konuşmasında "Beyefendi" diye geçen kişinin Başbakan Tayyip Erdoğan olduğu belirtiliyor. Polis fezlekesindeki dinleme tapelerine göre Aycı, Eroğlu'na, "Öncelikle teşekkür edeyim bu maden meselesi için, dün beyefendi sizi aradı galiba, beni de aradılar kendileri. Bu konuyla ilgili diğer detayları sordular, sizi de aramışlar efendim. Ben özellikle size teşekkür ediyorum. İşi vaktinde tamamlamamızda büyük destek verdiniz" diyor. Eroğlu "Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun inşallah" deyince Aycı, "Sayenizde bu işi tamamladık. Bu yüzden dolayı gerçekten çok memnunum. Ben de beyefendiye bu konuyu aktarmıştım" karşılığını veriyor. Aynı fezlekede, işadamı Cengiz Aktürk ile Usame Kutub arasında yapılan telefon konuşmasında "kurulacak bir şirket üzerinden Türkiye'ye sokulacak paranın söz konusu edildiği" savunuluyor. Fezlekedeki telefon tapesinde, kozmetik işleri de bulunan Aktürk'ün Usame Kutub'a "Ama parfümde o kadar para ben anladım yani para temizlenmesi lazım, parfümde o kadar para temizlenmez yani şey realize edilmez" sözleri de yer alıyor.

Dinleme tapeleri eşliğinde polisin iddialarını içeren polis fezlekesi, büyük harflerle ve koyu dizilmiş satırlar da soruşturma makamlarına ait olmak üzere, aynen şöyle:

ORMAN ARAZİSİNDE USULSÜZ MADEN İŞLETİLMESİ VE MADENİ İŞLETECEK ŞİRKET VASITASIYLA KARAPARA AKLANMASI

"1- Maden işletmesi kurmak isteyen Adem PEKER (T.C: xxxxxxxxx) isimli şahsın gerekli izin için Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçe verdiği, dilekçe üzerine Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Sultanbeyli Orman İşletme Şefliği tarafından düzenlenen İnceleme Raporunda talebe konu sahada maden işletmesinin açılmasının uygun olmayacağı belirtilmesi üzerine talebin reddedildiği,

Bunun üzerine Adem Peker’in ruhsatı Orman Bakanlığı’ndan almak için girişimde bulunduğu ve burada devam eden sürecin olumsuz devam etmesinden ötürü Cengiz AKTÜRK, Deniz AKTÜRK, Usame KUTUB ile irtibata geçerek işin olumlu sonuçlandırılması karşılığında madeni işletmek için kurulacak şirketin % 50 hissesini kendilerine vereceğini belirtmesi üzerine şahısların BASBAKANLIK YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI başkanı M. İlker AYCI, Başkan Yardımcısı Abdulkerim ÇAY, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan DOĞAN ve Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ı devreye soktukları ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden daha önce hakkında olumsuz rapor yazılan işletme talebi için olumlu netice aldıkları, İlker Aycı ile Veysel EROĞLU arasında 02.06.2012 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde işin bitirilmesinde Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Başbakanın bizzat devrede oldukları anlaşılıyor. Şahıslar arasında gerçekleşen daha önceki konuşmalarda “BEYEFENDİ” diye geçen kişinin Başbakan olduğu aşağıdaki görüşme içeriğinden net olarak anlaşılmaktadır.

02.06.2012 tarihinde saat 13.04 sıralarında 90530 782 XXXX numaralı telefonu kullanan MEHMET İLKER AYCI ile 90530 782 XXXX numaralı telefonu kullanan VEYSEL EROĞLU arasında gerçekleşen görüşmede M. İLKER AYCI’NIN “Sayın bakanım” dediği VEYSEL EROĞLU’NUN “Buyrun İlker bey” dediği M. İLKER AYCI’NIN “ÖNCELLİKLE TEŞEKKÜR EDEYİM BU MADEN MESELESİ İÇİN, DÜN BEYEFENDİ SİZİ ARADI GALİBA BENİ DE ARADILAR KENDİLERİ ”, “Bu konuyla ilgili diğer detayları sordular sizi de aramışlar efendim, ben özellikle size hasleten çok teşekkür ediyorum İŞİ VAKTİNDE ZAMANINDA TAMAMLAMAMIZDA BÜYÜK DESTEK VERDİNİZ ” dediği VEYSEL EROĞLU’NUN “Hayırlısı olsun hayırlısı olsun hayırlısı olsun inşallah” dediği M. İLKER AYCI’NIN “ SAYENİZDE BU İŞİ TAMAMLADIK BU YÜZDEN DOLAYI GERÇEKTEN ÇOK MEMNUNUM EEE BEN DE BEYEFENDİYE BU KONUYU AKTARMIŞTIM” dediği

2- Usulsüz maden ruhsatı alınması girişimler sırasında Cengiz AKTÜRK ile Usame KUTUB arasında gerçekleşen aşağıdaki telefon görüşmesinde; Usame KUTUB’UN Kurulacak Madencilik Şirketine Türkiyeye Sokacakları Paraya Dayanak Göstermek ve kara para aklamak Için Ortak Olmak istediği Cengiz de bunu makul karşıladığı anlaşılmaktadır.

05.04.2012 tarihinde saat 22.21 sıralarında 96655007XXXX numaralı telefonu kullanan Cengiz AKTÜRK ile 96655453XXXX numaralı telefonu kullanan Usame KUTUB arasında gerçekleşen görüşmede CENGİZ’İN kurulacak madencilik şirketinin resmi ortağının Abdulkerim olabileceğini ancak Usame ve Muaz'ın olmaması gerektiğini belirttiği bunun üzerine USAME’NİN “YANİ BEN ŞEYİ ŞEY BAKIMINDAN DÜŞÜNDÜM YANİ SONUNDA II BİZİM II ADIMIZDA Bİ ÇALIŞAN BİR ŞEY OLMALI SONUNDA YANİ BU OLMAZSA BAŞKA ŞEYDEDE OLUR BELKİ .... İŞİMİZİ YAPALIM NEDEN O ŞEY YANİ II O PARALAR BURDAN ORDAN GEÇTİĞİ ZAMAN İŞTE YANİ İŞİ OLMAYAN KİŞİLER”, “BU KADAR PARASI OLMAZ ....”

'Parfümde o kadar para temizlenmez'