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Erdoğan'ları resmeden grafitiye boyalı saldırı

Londra'nın en işlek caddelerinden birinde resmedilen çalışma Türkiye'de sosyal medyada da geniş yer bulmuştu

15 Ekim 2015 19:02

Sokak sanatçısı Banksy'nin resmettiği iddia edilen ancak daha sonra sanatçının sözcüsü tarafından çalışmanın kendisine ait olmadığı belirtilen, Londra’nın Harringay bölgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ı resmeden grafitiye boyalı saldırı gerçekleştirildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; Londra’da Türk ve Kürt göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Harringay’in en işlek caddesi Green Lanes üzerindeki bir duvara resmedilen grafiti üzerine beyaz boya atılarak tahrip edildi. Grafitide Tayyip Erdoğan sırtında para dolu çuvalla kaçarken, oğlu Bilal Erdoğan ise çuvaldan taşan paraları toplarken resmediliyor.

Dün sosyal medyada paylaşım rekoru kıran ve Türkiye medyasında geniş yer bulan çalışma, birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Çalışmaya en sert eleştirilerden biri, Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’tan gelmişti.

Dilipak, grafiti çalışmasını Twitter hesabında paylaşarak “İngilizler sokak resimleri ile Erdoğan’a daldırmış. Bir sokak resmi çizen ya da grafiti sanatçısı yok mu buna cevap verecek, anladıkları dilden” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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