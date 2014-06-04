Erdoğan'la tanışan 'uzun adam' hatalı ameliyat yüzünden gözlerini kaybetmiş

Başbakan Tayip Erdoğan ile AKP Grup Toplantısı’nda tanışıp sohbet eden 2.33 santim boyundaki uzun adam Ramazan Karagiyik’in hayatı, Türk filmlerini aratmıyor. Sultan Köse’den sonra Türkiye’nin en uzun ikinci adamı olan Karagiyik, 6 yaşına geldiğinde boyu 1.70’e ulaştı. Bu gidişata son vermek için küçük yaşta doktorlar ameliyat olmasına karar verdi. Ancak hatalı ameliyat yüzünden gözlerini kaybetti. Karagiyik, bir süre önce de hayatını kolaylaştıran ellerindeki sinir sıkışması sorunuyla Medicana International Ankara Hastanesi’ne başvurdu. Hastane, tüm sıkıntılarına rağmen hayat dolu bir genç olan Karagiyik’in tüm tedavilerini üstlendi.

Eğitimine engel oldu

İlkokulda, yaşıtlarının neredeyse üç katı boya sahip olan Ramazan’ın bu sorunu gün geçtikçe büyüdü ve eğitimini devam ettirmesine de engel oldu Karagiyik için bugün de üzerine kıyafet ve 55.5 olan ayaklarına ayakkabı bulmak büyük sorun. Ancak yaşam enerjisi ve destekçisi olan babası Mehmet Karagiyik en büyük şansı… Baba Karagiyik, “Biz erken davrandık ancak ameliyat tam sonuç vermeyince oğlumun boyu 2 metre 33 santime kadar uzadı. Son bir yıldır artık boyu uzamıyor. Ama son olarak vücudunda sinir sıkışması sorunu yaşadı” dedi.

'Ameliyatlar son derece başarılı geçti'

Medicana International Ankara Hastanesi Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şadan Ay, Karagiyik’in rahatsızlığının hipofiz bezinin çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılamasından kaynaklanan akromegali olduğunu belirtti. Bunun ender görüldüğünü ve her hekimin kariyerinde bu tür hastalara son derece az rastladığını söyleyen Ay, “Ramazan, bize bir süre önce elinde sinir sıkışması sorunuyla başvurdu. Gözleri görmediği için eli gözleri oluyor, ellerini kaybetmemesi gerek. Sağ dirsek ve avuç içi için yaptığımız ameliyatlar son derece başarılı geçti” dedi.