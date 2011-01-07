Erdoğan'la Papandreu arasında AB atışması

T24 - Erzurum'da düzenlenen Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan ve sert mesajlar veren Yunanistan Başbakanı Papandreu, “Türkiye Kıbrıs’taki işgalini bitirmeden Avrupa Birliği’ne üye olamaz” dedi. Ardından kürsüye gelen başbakan Erdoğan, “Avrupa Birliği’nde Türkiye’ye uygulanan muamele hiçbir ülkeye uygulanmamıştır. 50 yıldır Türkiye oyalanıyor. AB Türkiye’yi istemiyorsa açıkça söylesin. Erzurumlular Dadaş’tır. Ve dadaşların özlü bir sözü vardır. ‘Dadaş öyledir ki, öldüğünde düşmanı dahi gözyaşı döker.’ Türkiye ne yaptı size” diye konuştu.



Yunanistan Başbakanı Papandreu, Ege’deki uçuşlar ve Kıbrıs konusunda sert açıklamalarda bulundu. Papandreu, 8 Türk savaş uçağının küçük bir Yunan adası üzerinde uçuş yaptığını ifade ederek, “Bunun anlamı neydi? Türkiye neyi ispatlamak istiyor? Bu hareketler, Türkiye'nin Ege’deki durumu değiştirmeyecektir” diye konuştu.





"Kıbrıs'ta işgal sürdükçe Türkiye AB üyesi olamaz"





Yunanistan Başbakanı Papandreu, “Türkiye için bu hareketler rutin olabilir ama Yunanistan için değil. Bu hareketler aramızda gerginlik oluşturuyor. Türkiye gerçekten barış istiyorsa, bu hareketlerin durması gerekir” dedi. Kıbrıs sorununa da değinen Papandreu, “Kıbrıs’ta işgal sürdükçe Türkiye AB üyesi olamaz” diye konuştu.



Kıbrıs referandumu sonrasında Kuzey Kıbrıs'a uygulanan izolasyonların kaldırılmasına dair söz verildiğini ancak bu sözün yerine getirilmediğini hatırlatan Erdoğan, "Hep siz verin. Kuzey Kıbrıs versin, Türkiye versin. Kusura bakmayın. Geleceksin masada oturacağız, karşılıklı menfaat esasına göre bu sorunu çözeceksek çözelim. Biz Türkiye olarak sadece ve sadece barıştan yanayız.





"İnsanlar konuşa konuşa anlaşır, oturacağız konuşacağız"





Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmekten, kaçındığını ve KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile "Hangi sıfatla aynı masada oturacağım" diyerek görüşmeleri tıkadığını savunan Erdoğan, "Şu ana kadar 45'e yakın toplantı yaptınız, hangi sıfatla oturdunuz? Yine aynı sıfatla oturacaksınız. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Oturacağız konuşacağız.





"Bizden sonraki nesillere çürük çarık bir siyaset dünyası kalmasın"





Erdoğan, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin müftülerinin Yunanistan tarafından atandığını söyledi. Erdoğan, "Patriğin bizim tarafımızdan atanması ne kadar doğru değilse, Batı Trakya'da da bizim Başmüftümüzün atanması o kadar yanlıştır. Bunu orada yaşayan soydaşım kabul edemez. Bunları bizim karşılıklı yapmamız lazım. İkimizde de bu irade var. Biz bu dönemde bunu başarmalıyız. Başaralım ki, bizden sonraki kuşaklara çürük çarık bir siyaset dünyası kalmasın.





"Türkiye'yi gerçekten istemiyorsanız, ilan edin"





Türkiye'nin AB üyeliği konusunda hiç bir adaya takınılmayan tavrın Türkiye'ye karşı uygulandığını savunan Başbakan Erdoğan, "AB üyesi ülkeler içerisinde hiçbir ülkeye yapılmayan, hiçbir ülkeye yaklaşım itibarıyla sunulmayan tarz, Türkiye'ye sunulmuştur. 1959 yılında ilk adımı atacaksın, 1963'te resmen başvuracaksın ve o günden bu güne yaklaşık 50 yıllık bir süreç içerisinde Türkiye ile adeta kendilerine göre dalga geçen bir AB topluluğu üyesi var 27 tane.



Eğer Türkiye'yi gerçekten istemiyorsanız, istemediğinizi ilan edin. Eğer bizi sabır test ediyorsanız, sabrında bir sonu var. Bir yere kadar biz bu sabrı devam ettireceğiz, dayanacağız. Dadaşlığımızı bir yere kadar devam ettireceğiz, ama Dadaşın sabrının da bir sonu var.". Dadaşlığımızı bir yere kadar devam ettireceğiz. Erzurumlular Dadaş’ı çok güzel tanımlar. Dadaş öyledir ki öldüğünde dair düşmanı gözyaşı döker.





"Vizelerin kalkması halkların ilişkilerini geliştirecektir"





2010 yılı Yunanistan ile ilişkilerde önemli bir yıl oldu. İkili görüşmelerin geliştirilmesi için karşılıklı yazdığımız mektuplar sonuç verdi. Mayıs ayında Yunanistan’a çok faydalı bir ziyarette bulunduk. Bu yıl da benzer bir ziyareti tekrarlamak istiyoruz.



İki Başbakan’ın eşbaşkanlığında bu sürece devam ettirmek istiyoruz. Vizeler kalktığı zaman halklarımızın ilişkileri gelişecektir. Yunanistan Türkiye ilişkilerinin örnek teşkil etmesini istiyoruz.



Farklı bakış açılarını karşılıklı olarak dayatırsak neticeye varamayız. Önkabullerden sıyrılmamız gerekiyor. Biz Türkiye olarak Akdeniz’in de Ege Denizi’nin de barış denizi olmasını istiyoruz.





