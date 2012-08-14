Erdoğan'la Org. Özel iftarda bir araya geldi

Başbakan Tayyip Erdoğan, dün gece sürpriz bir isimle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in misafiriydi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece önce SETA Vakfı’nın iftar yemeğine katılacağı duyurulmuştu. Ancak daha sonra Başbakan'ın "özel" bir iftar davetinde yer alacağı bilgisi geldi.

Erdoğan önce başbakanlık resmi konutuna gitti. Kısa süre sonra Erdoğan konuttan ayrıldı. Ancak korumalar gazetecilerin önünü kesip takibi engelledi. 10 dakika sonra konvoy Başbakan olmadan konuta döndü.

Erdoğan'ın sır gibi saklanan daveti kısa süre sonra netleşti. Başbakan'ın Çankaya Köşkü içinde Genelkurmay Başkanı’nın konutuna gittiği ortaya çıktı.