Erdoğan'la Obama telefonda ne görüştü?

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın dün akşam Libya ile ilgili yaptıkları telefon görüşmesinin detayları açıklandı.



Beyaz Saray'dan, Obama-Erdoğan görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Obama ve Erdoğan, Libya halkının korunması için BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının tam şekilde uygulanmasına olan desteklerini yeniden teyit ettiler. Liderler, bunun, BM kararlarını hayata geçirmek ve uygulamak için, en üst düzeyde etkinliğin sağlanması amacıyla NATO'nun eşsiz çok uluslu komuta ve kontrol kapasiteleriyle olanak sağlanan ve ulusal katkıları temel alan, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı uluslararası çabayı gerektireceği yönünde görüş birliğine vardılar" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Obama dün akşam, Libya'daki durum konusunda iki liderin istişarelerinin devamı çerçevesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Başkan, New York Times muhabirlerinin serbest bırakılmasına ve güvenli bir biçimde Tunus'a geçmelerine olan yardımları da dahil olmak üzere, Türkiye'nin devam eden insani çabalarına takdirlerini ifade etti. Başkan Obama ve Başbakan Erdoğan, Libya halkının korunması için BM Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 sayılı kararlarının tam şekilde uygulanmasına desteklerini yeniden teyit ettiler.



Liderler, bunun, BM kararlarını hayata geçirmek ve uygulamak için, en üst düzeyde etkinliğin sağlanması amacıyla NATO'nun eşsiz çok uluslu komuta ve kontrol kapasiteleriyle olanak sağlanan ve ulusal katkılara dayanan, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere geniş çaplı bir uluslarası çabayı gerektireceği yönünde görüş birliğine vardılar. (Obama ve Erdoğan) Libya halkına, onların iradesine saygı gösteren bir demokratik sistemi tesis ederek, ülkelerini dönüştürme fırsatı verilmesinde yardım etme hedefine olan ortak bağlılıklarının altını çizdiler".





