Erdoğan'la da görüşülmüştü; Yargıç Berman, Atilla ve Zarrab için Türk ve ABD'li yetkililerle yapılan görüşmeleri sordu

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönlik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla yargılandığı davanın hâkimi Richard Berman, Hakan Atilla ve davada tanıklık yapan Reza Zarrab’ın avukatlarının ABD'li ve Türk yetkililerle yaptıkları tüm görüşmeleri, bu görüşmelerin amacını ve sonuçlarını, hüküm açıklanıncaya kadar kendisine bildirmelerini istedi.Kararda, savcılık ve savunma avukatlarının, Türk ya da ABD’li yetkililerle yaptıkları tüm temaslara ilişkin (e-mail, telefon konuşması, mesajlaşma ya da toplantı) ayrıntıları vermeleri istendi.

New York Times muhabiri Benjamin Weiser’in aktarımına göre, Berman'ın bu son talimatı, New York'un eski belediye başkanı avukat Rudolph Giuliani ve eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey'in, Zarrab'la ilgili diplomatik çözüm bulmak için yaptığı müzakereleri ve bu amaçla Erdoğan ve Trump yönetiminden üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıları da kapsıyor.

Hakim Berman'ın son kararı doğrultusunda, savcılık da davaya ilişkin görüştüğü tüm Türk ve Amerikalı yetkilileri ve bu görüşmelerin ayrıntılarını mahkemeye bildirmek durumunda kalacak.

Savcılık, 'FETÖ' sanığı eski polis Hüseyin Korkmaz'ı “tanık” olarak mahkemede dinletmişti. Ancak Atilla'nın avukatlarının itirazlarına rağmen, hakkında FETÖ üyeliği iddiası bulunan firari eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın tüm ifadeleri mahkemede kabul edilmişti. Korkmaz, tanıklık için savcılıktan ve FBI'dan para aldığını (50 bin dolar), kirasının ödendiğini ve kendisine çalışma izni verildiğini de açıklamıştı.

Savcılığın mahkemeye vereceği bilgiler, Korkmaz dışında başka isimlerin de savcılığa bilgi sağlayıp sağlamadığı konusuna da açıklık getirecek.

Giuliani Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da görüştüğünü söyleyerek, uzlaşı için zemin arayışında olduğunu belirtmişti.

Giuliani ve Mukasey'in Zarrab'ın avukatlığını yapmasının çıkar çatışmasına da yol açacağı başsavcılık tarafından gündeme getirilmişti.

Zarrab'ın çıkarları için kullandığı iddia edilen en az 8 bankanın, Mukasey'in bağlı bulunduğu hukuk bürolarının geçmiş ya da şu anki müvekkilleri olduğunu belirtilmişti. Giuliani'nin hukuk şirketi Greenberg Traurig'in ise Türkiye adına lobi faaliyetleri yürüttüğü vurgulanıyordu.

Ancak yargıç Berman, iki avukatın Zarrab'ı temsil edebileceğini, çıkar çatışmasına yol açabilecek konuların ise yakından gözlenmesi gerektiğini söylemişti.

Reza Zarrab, mahkemede verdiği ifadede avukatlarının Türk ve ABD’li yetkililerle görüşmeler yaptığını ancak sonuç alınamaması üzerine işbirliği yapmaya karar verdiğini söylemişti. Zarrab "İşbirliği sorumluluğu kabul etmenin ve cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu" ifadesini kullanmıştı.