Erdoğan’la birlikte çay toplayan Akyel AYM’nin yeni üyesi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan ve üyelikleri düşürülen iki Anayasa Mahkemesi üyesinin yerine Recai Akyel ve Yusuf Şefki Hakyemez’i atadı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Anayasa Mahkemesi üyeleri Erdal Tercan ve Alparslan Altan gözaltına alınmıştı. Altan ve Tercan, örgüt üyesi olmak iddiasıyla tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından seçilen iki ismin üyeliklerini düşürmüştü. İki yeni üye ataması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Akyel ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i dün AYM üyeliğine seçti.

Eski Sayıştay Başkanı olan Akyel, Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevini yürütüyordu. Akyel, Sayıştay Başkanı’yken, Yargıtay ve Danıştay başkanları ile birlikte Erdoğan ile Rize’de çay toplamış, bu da tepkilere neden olmuştu. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Hakyemez ise Akil İnsanlar heyetinde görev yapmıştı. Hakyemez, Türkiye’de yaşanan sistem sorununun başkanlık ile çözülebileceğini iddia etmişti.