Erdoğan'la Başbuğ MGK öncesi 2. kez görüştü

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, pazartesi günü yapılacak yılın son MGK toplantısından önce ve Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Dairesi'nde yapılan baskının ardından sekiz personelin gözaltına alınmasından hemen sonra Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştü. Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner'in de katıldığı toplantıda Başbuğ ile Başbakan Erdoğan'ın 'Bülent Arınç'a suikast girişimi' iddiasıyla ilgili olarak devam eden süreci de değerlendirdikleri tahmin ediliyordu. Ancak konuyla ilgili olarak Başbakanlıktan yapılan resim açıklamada Başbakanın, iç ve dış güvenlik konularıyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi genellikle cumartesi günleri gerçekleştirilen ve kurul üye bakanlarla düzenlenen rutin hazırlık toplantısı öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile bir araya geldi. İki gün arayla gerçekleştirilen ikinci toplantıya Başbuğ ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Işık Koşaner de katıldı.



Başbakanlık'tan yapılan resim açıklamada Başbakanlık konutunda yaklaşık 3 saat süren toplantıda Başbuğ'un ve Koşaner'in, iç ve dış güvenlik konularındaki gelişmelerle ilgili olarak Başbakan Erdoğan'ı bilgilendirdiği açıklandı.



Toplantıda kunuşulanların Mahmur Kampı'ndan gelmesi muhtemel teröristler, Irak'la sınır güvenliği ve PKK'nın şehir yapılanması olan KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonrası çıkabilecek muhtemel olaylar konuşulan konuş başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.



Bugün (26 Aralık 2009) gerçekleştirilen toplantıda 'Bülent Arınç'a suikast' iddiasıyla ilgili gelişmelerin konuşulduğu tahmin edilirken Başbakanlıktan da bu yönde bir açıklama bekleniyordu.



'Bilgi sızdıran bir askeri izliyorlardı'



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast planladıkları iddia edilen 2 asker bir süre önce gözaltına alınmış, soruşturmayı askeri savcıların yürütmesi nedeniyle gözaltına alınan askerler serbest bırakılmıştı.



Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmış, Bülent Arınç'ın evinin yakınlarında bulunan askerlerin, bilgi sızdıran bir başka askeri izleme amacıyla orada bulunduklarını ifade edilmişti.



Başbuğ: Tamamlayıcı bilgi verme durumumuz olabilir



Önceki gün (24 Aralık 2009) haftalık olağan toplantı çerçevesinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral ilker Başbuğ, görüşmeler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Başbuğ, yapılan açıklamayı tekrar ederek, "Belki bazı suallere cevap verememiş olabiliriz. Netice olarak bugün itibariyle buna ilave edeceğimiz herhangi bir şey yok. Yeri geldiği zaman belki tamamlayıcı bilgi verme durumumuz olabilir" demişti.



Dün gece (25 Aralık 2009) başlayıp bu sabah sona eren ve Seferberlik Tetkik Dairesi Ankara Bölge Başkanlığı’nda gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 askerin çalışma odalarında arama yapılmış, arama sonrasında 8 asker gözaltına alınmıştı.



'Demokratik açılım' sürecinde gelinen noktayı anlatacak



MGK öncesi gerçekleştirilecek olan hazırlık toplantısında İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Başbakan ve MGK'ya katılacak bakanları 'demokratik açılım'da gelinen süreçle ilgili bilgilendireceği belirtildi.

