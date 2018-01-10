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Erdoğan'la Bahçeli bugün Beştepe'de görüşecek

Erdoğan: Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini konuşuruz, yolumuza yürürüz

10 Ocak 2018 12:21

MHP Genel Başakanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüşecek. Görüşmede cumhurbaşkanlığı seçimleri, AKP-MHP ittifakı konuşulacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla 2019'daki cumhurbaşkalığı seçimlerinde MHP'nin aday çıkarmayarak, Cumhurbşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söylemişti. Bahçeli , "MHP Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyecektir. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 'Yenikapı ruhu'yla Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu karar nettir." ifadesini kullanmıştı.

"MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır" diyen Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dün davet geldi. AKP grup toplantısından konuşan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz." yorumunu yaptı.

Grup toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiği açıklandı.

 

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