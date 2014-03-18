'Erdoğan'la 10 yıl çalıştım, İstanbul İl Başkanı'yken sadece bir evi vardı'

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selman Esmerer, "AKP'nin Türkiye genelindeki oyunun yüzde 36 civarında göründüğünü" iddia etti, partisinin İstanbul'un 6 ilçesinde birinci olduğu görüşünü dile getirdi. Esmerer, "kentsel dönüşümün çok yavaş ilerlediğini belirttiği İstanbul'da 7 şiddetini aşan bir deprem olması durumunda binaların yüzde 80'inin yıkılacağını 500 bin dolayında insanın öleceğini" ileri sürdü. Yolsuzluk iddiaları hakkında "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diyen Esmerer, dinleme kayıtlarında geçen konuşmalara kayıtsız kalınamayacağını söyledi. Eski RP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Esmerer, RP İstanbul İl Başkanlığı yıllarını da kapsayan dönemde 10 yıl birlikte çalıştığını belirttiği Tayyip Erdoğan'ın o yıllardaki mal varlığı için "Bir şeyi yoktu, sadece bir evi vardı" dedi. "Bu miktarda paralar iç edildiyse bunun yenilir yutulur tarafı yok... Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Müslümanlık algısına zarar verdi" diyen Esmerer, AKP ile Fethullah Gülen cemaatine "Ayrıldıysanız medeni biçimde ayrılın. Millet bedel ödüyor" diye seslendi. "Erdoğan'ın cemaat ile bağın nerede, neden koptuğunu açıklaması gerektiğini" söyleyen Esmerer, Başbakan'ın "Ablalara kapı açmayın" söylemi eşliğinde iddia ettiğinin aksine "Gülen cemaatinin sahada görünmediğini" söyledi. "Kabataş'ta başörtülü kadına saldırı iddiasının iftiraysa çok çirkin olduğunu, kirli bilgiler dolaştığını" kaydeden Esmerer, "Gezi Parkı sürecini çok kullandığını" vurguladığı Erdoğan'ın "Berkin Elvan için rahmet dilemesi gerektiğini" vurguladı.

Selman Esmerer, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve kampanya ekibiyle birlikte, medya kuruluşlarını ziyaret turu kapsamında T24'e konuk oldu. Saadet Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyan makina mühendisi Esmerer, medyanın partilere propaganda için eşit imkân tanımadığını söyledi. Ulusal kanallara çıkmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Esmerer, AKP tabanının ikinci partisi oldukları için kendilerine daha fazla sınırlama getirildiğini savundu. Esmerer, "Zaten artık parti bile sormuyorlar. 'Sarıgül mü, Topbaş mı' diyorlar" ifadesini kullandı. Esmerer, "İstanbul'daki kampanya için AKP'nin bütçesinin yüzde birini harcayabildiklerini, ancak yine de pankartlarının söküldüğünü" söyledi.



'Başbakan Berkin için rahmet dilemeliydi'



Esmerer, Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı sürecinde kafasına gelen biber gazı kapsülü nedeniyle 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan için "Ailesini arayabilir, rahmet dileyebilirdi" dedi. Esmerer, Başbakan'ın Elvan hakkında dile getirdiği "terör örgütlerinin içinde" iddiası hakkında da "Eylemci olsa ne olur, yine de rahmet dileyebilirdi" ifadesini kullandı. Elvan için cenaze töreni yapıldığı gün öldürülen Burak Can Karamanoğlu ile Berkin Elvan'ın babalarının sergilediği tavrın örnek olması gerektiğini söyleyen Esmerer, Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerini çok kullandığını söyledi.



'Kabataş iftiraysa çok çirkin!'



Esmerer, Başbakan Erdoğan'ın Gezi Parkı sürecinde "Kabataş'ta başörtülü bir kadına ve çocuğuna saldırıldığı" iddiası hakkında "İftiraysa çok çirkin böyle bir şeyin yapılması" dedi ve "Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler" iddiasını da hatırlatarak "Camide de benzer bir şey oldu. Kirli bilgi var" dedi. "Erdoğan, Gezi'yi kendi lehine bir avantaja çevirdi" diyen Esmerer, 17 Aralık süreci sonrasında ise bunu yapmasının çok zor olduğunu belirtti.



'Erdoğan'ın il başkanıyken bir dairesi vardı'



Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı da kapsayan süreçte Tayyip Erdoğan ile 10 yıl çalıştığını, İl Başkan Yardımcılığı da yaptığını belirten Selman Esmerer, Erdoğan'ın "ben varsam olsun, ben yoksam ülke de olmasın, bakışına sahip olacak kadar hırslı olduğunu" savundu. Esmerer, Erdoğan ile görüş ayrılığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken başladığını söyledi. "Biz reel politika yapacağız" diyen Erdoğan'ın, Milli Görüş çizgisinden farklılaştığını söyledi.

Esmerer, Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'yken sahip olduğu mal varlığı hakkında "Hiçbir şeyi olmadığını, bir tek Kaptanpaşa'da bir dairesi olduğunu" söyledi. Esmerer, daha sonra ticarete atıldığını belirttiği Erdoğan'ın bu dönemde "orta seviyeye yükseldiğini" söyledi, "ancak bugün bahsedilen miktarların çalışmayla kazanılamayacağını" belirtti. "Belki Hazine'den almıyorlar ama" diyen Esmerer, konuşmasının devamında kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerinde konuşulan rantın önemli olduğunun altını çizdi. Esmerer, "TOKİ binalarındaki dairelerinin ciddi bir bölümünün dar gelirliler açısından astronomik denilebilecek fiyatlarla satıldığına" işaret etti.



'700 bin doları koluna takıyorsan insaf!'



"Yolsuzluk iddialarına dair dikkatimizi çeken Erdoğan'ın Alo Fatih'ler gibi bazı ses kayıtlarını kabul etmesi" diyen Esmerer, para alışverişlerinin gündeme geldiği kayıtlar için "Erdoğan'ın nihayetinde 'Bu paraları biz götürdük' diyemeyeceğini" söyledi. "İhalelere ilişkin duyumlarımız vardı, ama boyutunu bilmiyoruz" diyen Esmerer, iddialar için "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi. Esmerer, "Kayıtların yasallığı sorgulansa da içeriğe kayıtsız kalınamayacağını" belirtti. Başbakan'ın da "Bu alçaklar beni dinlemiş" dediğini hatırlatan Selman Esmerer, "Bu miktarda paralar iç edildiyse bunun yenilir yutulur tarafı yok" ifadesini kullandı. "Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının Müslümanlık algısına zarar verdiğini" söyleyen Selman Esmerer, "Bazı yöneticilerin bir gözünün Euro, bir gözünün dolar gördüğünü" belirtti. "İddialara milletin bir kısmının inandığını, bir kısmının inanmadığını" söyleyen Esmerer, "Kesin paraya karışmışlar ama biraz mı, çok mu yargı söyleyecek" dedi. Esmerer, "700 binlik saatlerden bahsediyorlar, 700 bin doları koluna takıyorsan insaf!" dedi.



'Erdoğan cemaatle bağın nerede koptuğunu açıklamalı'

Esmerer, "AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasındaki bağın nerede, neden koptuğunu Başbakan Erdoğan'ın açıklaması gerektiğini" söyledi ve Erdoğan'ın "Safmışım" sözlerine katılmadığını belirtti. Tayyip Erdoğan'a hitaben "Başbakan'sın, her şeyi biliyorsun" diyen Esmerer, iki tarafa da çağrı yaparak "Ayrıldıysanız medeni biçimde ayrılın. Millet bedel ödüyor. Döviz, faiz yükseliyor" dedi. Merhum Necmettin Erbakan'ı örnek gösteren Esmerer, "Erbakan'ın en zor dönemlerde bile millete bedel ödetmediğini" söyledi.



'AKP yüzde 36 alır, SP İstanbul'da 6 ilçede önde'



Selman Esmerer, gündemdeki gerilimin Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar artarak devam edeceğini öngördüğünü söyledi ve "Eğer AKP seçimlerde yüksek oy almazsa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçebileceğini" ileri sürdü. Esmerer, "AKP'nin oy oraının Türkiye genelinde yüzde 36 civarında olduğunu" iddia etti. Saadet Partisi olarak İstanbul'da 6 ilçede birinci olduklarını aktaran Esmerer'e göre, SP'nin önde göründüğü ilçeler Sultanbeyli, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi ve Esenler.

Esmerer, bazı AKP'lilerin oy için "Biz SP'liyiz" diyerek evlere gittiklerini ve "AKP'ye oy verin" dediklerini ileri sürdü. Kanıt olup olmadığının sorulması üzerine Esmerer, "Yakalayamıyoruz, sonradan haberimiz oluyor" dedi. Selman Esmerer, "Seçimlerde AKP birinci parti olacak, ama oyu kesin düşecek" dedi. "Olanlar aktarılabilse, iletişim aydınlatılabilse oylar çok daha fazla düşerdi" diyen Esmerer, "Rüşvete dünyanın hiçbir yerine prim vermezler" dedi.



'Cemaati referandum dışında sahada görmedim'



Fethullah Gülen'in Zaman gazetesinde yayımlanan "Askeri dönemlerden 10 kat fazla zulüm görüyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Esmerer, "Başbakan frensiz konuşuyor" dedi ve "Haşhaşi, sülük" gibi sözleri kınadı. Nurcular ile Milli Görüş'ün arasının hiçbir zaman çok sıcak olmadığını, ancak kavgalı da olmadıklarını belirten Esmerer, Erbakan'ın gergin dönemlerde bile cemaate ilişkin olarak söylediği "5 vakit aynı kıbleye bakıyoruz" sözlerini hatırlattı.

Esmerer, Başbakan Erdoğan'ın dile getirdiği "Gülen cemaatine mensup ablalar, AKP'ye oy vermeyin diye kapı kapı geziyor" iddiası hakkında da şunları söyledi:

"'Ablalar diyerek bir fotoğraf bastılar, halbuki bizim teşkilattan bayanlardı onlar. Saadet Partisi adına gitmişlerdi. O yalandı. Cemaatse en aktif referandumdaydı, tüm partilerden iyi çalıştılar. Onun haricinde cemaati sahada görmedim."



'7 şiddetini aşan deprem olursa İstanbul'un yüzde 80'i yıkılır'



Esmerer, İstanbul'daki yapıların çoğunluğunun depreme dayanıksız olduğunu, demirlerinin korozyona uğradığını, denizden çıkan tuzlu kumla yapıldığını ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. 7 şiddetini aşan bir depremde binaların yüzde 80'inin yıkılacağını belirten Esmerer özellikle eski yapıların bulunduğu Zeytinburnu, Esenler, Bahçelievler gibi bölgelere dikkat çekti. Deprem olduğunda insanların kaçacağı boş alan bile bulanmadığını söyleyen Esmerer, 7'den büyük bir depremde İstanbul'da 500 bin dolayında insanın öleceğini ileri sürdü.

Kentsel dönüşümde mevcut hızın yeterli olmadığını savunan Esmerer, projelerinin arasında İstanbul'u 10 senede yenilemek olduğunu söyledi. İstanbul nüfusunun resmi olarak 14 milyon civarında olduğunu, ancak fiili sayının 20 milyonu aştığını söyleyen Esmerer, "Anadolu kalkındırılmazsa İstanbul kurtulmaz, göç durmalı" dedi.



'3. köprü 1. köprünün yanına yapılmalı'





Esmerer, İstanbul trafiği için kilit öneme sahip olduğunu söylediği Boğaziçi Köprüsü bakıma alındığı zaman büyük bir sorun çıkacağını söyledi. Selman Esmerer, çözüm olarak Boğaziçi Köprüsü bakımda girmeden hemen yanına 3. köprünün yapılması gerektiğini söyledi. Esmerer, Tokyo örneğini vererek bir metropol olan İstanbul'a katlı yollar ve otoparkların yapılması gerektiğini belirtti.

Esmerer, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül'ün seçim kampanyasını da eleştirdi. Esmerer, Sarıgül hakkında "İstanbul kültür merkezi olacak, diyor ama en büyük sorun olan trafikle, ulaşımla ilgili hiçbir şey söylemiyor" dedi.



'Fatih Erbakan'ın genel başkanlık beklentisi oldu ama...'



Esmerer, Cumhuriyet gazetesinde Erdem Gül imzasıyla yer alan "AKP'nin transfer isteği Fatih Erbakan ile SP'nin arasını açtı" iddiasının sorulması üzerine, "Bir duyumumuz yok" dedi ve Fatih Erbakan'ın da "bunu düşünmemesi gerektiğini" belirtti. Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Erbakan ailesi fertleri ile SP yönetimi arasında bazı sıkıntıların çıktığının hatırlatılması üzerine Esmerer, "Geçmişte ufak tefek şeyler oldu, Fatih Erbakan için genel başkanlık beklentisi oldu, ama geçti" demekle yetindi.