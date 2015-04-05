Erdoğan'ın ziyaretini İran da doğruladı



Erdoğan Tahran'da İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin ve doğal gaz konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan en son 2014 yılının mart ayında Tahran'a gitmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise haziran ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İran bölgeyi domine etme çabası içinde. Yemen, Suriye ve Irak’ta ne gücü varsa çekmesi lazım” sözleri iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Yemen'de Türkiye Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonu destekliyor. Koalisyon Şii mezhebine bağlı Husi isyancıların ilerleyişini durdurmak için 26 Mart'tan beri Yemen'e hava operasyonları düzenliyor. Suudi Arabistan ve müttefikleri İran'ı Husi isyancıları desteklemekle suçluyor.