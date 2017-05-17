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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan’ın ziyareti sırasında yumruklu kavga

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Resmi Konutu önünde tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

17 Mayıs 2017 14:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Resmi Konutu önünde tekmeli yumruklu kavga yaşandı. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, Erdoğan'ın korumaları protesto yapan gruba saldırdı.

Erdoğan'ın konuta gelmesi öncesinde toplanan, "Demirtaş'a özgürlük” pankartı ve Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) flaması taşıyan bir grup Erdoğan aleyhine sloganlar atmaya başladı. Aynı yerde Erdoğan'ı karşılamak için Türk bayraklarıyla toplanan bir grup da Erdoğan lehine gösteri yaptı.

İki grup arasında başlayan gerilim önce sözlü tartışmaya sonra da tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Erdoğan'ın korumalarının da karıştığı kavgada 9 kişinin yaralandığı belirtiliyor. ABD polisi kavgayı ayırmakta zorlanırken, bazı polis memurları korumaları durdurmak için cop kullandı. İki kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtiliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/EC/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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