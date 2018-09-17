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Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama: İdlib'teki durum kritik

"Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var"

17 Eylül 2018 14:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi Kremlin'den açıklama geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye nedeniyle bu ay ikinci kez görüşecek olmasına ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

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