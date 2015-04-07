Erdoğan’ın ziyareti öncesi İran’dan bir tepki daha: Diplomasimiz için utanç verici

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretiyle ilgili “Ülkeyi aşağılayan birisinin ayaklarının altına kırmızı halı sermek diplomasimiz için utanç vericidir” dedi.

İran’ın yarı resmi Fars ajansına açıklamada bulunan Nakavi, “Hükümet, Erdoğan’ın İran’a yönelik sözlerinden sonra bu ziyaretin yapılmasına izin vermemeliydi. Bu ziyaret ya lağvedilmeliydi yahut ertelenmeliydi” diye konuştu.

İranlı sözcü, milletvekillerinin Ruhani hükümetinin ziyaretin ertelenmesi konusunda bir girişimde bulunmamasından dolayı rahatsız olduğunu söyledi.

‘Özür dilesin’

Daha önce de İran meclisinden bir grup milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yönelik ifadelerini eleştirerek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den Erdoğan’ı uyarmasını talep etmişlerdi.

Erdoğan ne demişti?

France 24 kanalına bir söyleşi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’in başkenti Sanaa’nın kontrolünü ele geçiren şii Husilere müdahalesini değerlendirirken, “İran ve terörist gruplar (Yemen’den) çekilmeli. İran Musul’da IŞİD’in yerini almamalı” demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerine ilk yanıt İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten gelmiş, Türkiye’yi bölgede ‘stratejik hatalar’ yapıp‘hırslı politikalar’ izlemekle eleştiren İranlı bakan, “Bölgedeki tüm ülkeler istikrarın sağlanması için uğraşmalı” demişti.

Zarif’in ardından bu kez İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur, Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde İran’a yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmesini istemişti.