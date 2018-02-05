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Erdoğan'ın ziyaret ettiği Roma'da protesto yasağı

Erdoğan'ı Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez yapacağı ziyarette 3500 İtalyan polisinin koruması bekleniyor

05 Şubat 2018 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'da Papa Francis ile bugün yapacağı görüşme öncesi İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildi.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, İtalyan yetkililer Roma'nın merkezinde 24 saatlik gösteri yasağı ilan etti.

Yasağın Afrin harekatına karşı eylemleri engelleme amaçlı olduğunu ima ederken, bugün Vatikan'dan fazla uzak olmayan bir noktada bir Kürt derneğinin organize ettiği ve yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen bir oturma eyleminin planlandığını da duyurdu.

Erdoğan'ı Vatikan'a 59 yıl sonra ilk kez yapacağı ziyarette 3500 İtalyan polisinin koruması bekleniyor.

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