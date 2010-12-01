'Erdoğan'ın zenginlik kaynağı hakkındaki açıklamaları yavan kalıyor'

T24 - Wikileaks'in 27 Kasım tarihinden itibaren yayınlamaya başladığı ABD'nin diplomatik gizlilik niteliği taşıyan yazışmalarında Başbalan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da önemli iddialar yer aldı. Açıklanan 30 Aralık 2004 tarihli ve 04ANKARA7211 numaralı belgede Erdoğan'ın zenginliği için yaptığı açıklamaların yavan kaldığı kaydedildi.
Konu ile ilgili iddialar belgelerde şu şekilde yer aldı:
Üçüncü konu ise yolsuzluk. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü vererek iktidara geldi. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldıracağını söyleyerek iktidara geldi. Ancak, AKP içinden giderek daha fazla sayıda kişi vize bakanların akrabaları arasında hem ulusal hem bölgesel hem de yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ya da ciddi yolsuzlukların olduğunu söylüyor. İki kontağımızdan Erdoğan'ın İsviçre bankalarında sekiz hesabının olduğunu öğrendik
. Erdoğan'ın zenginliğinin kaynağı için oğlunun düğününde takılan takılarını göstermesi ve bir Türk işadamının sadece fedakarlık amacıyla çocuklarının okul masraflarını karşıladığı yönündeki açıklamaları YAVAN kalıyor
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