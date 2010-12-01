'Erdoğan'ın zenginlik kaynağı hakkındaki açıklamaları yavan kalıyor'

T24

Konu ile ilgili iddialar belgelerde şu şekilde yer aldı:



Üçüncü konu ise yolsuzluk. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü vererek iktidara geldi. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldıracağını söyleyerek iktidara geldi. Ancak, AKP içinden giderek daha fazla sayıda kişi vize bakanların akrabaları arasında hem ulusal hem bölgesel hem de yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ya da ciddi yolsuzlukların olduğunu söylüyor. İki kontağımızdan