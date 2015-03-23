Erdoğan, Savarona'da liderleri ağırlayacak

İlk yabancı konuğunu geçtiğimiz günlerde ağırlayan tarihi Savarona gemisi, dünya liderlerine ev sahipliği yapacak. Gazi Mustafa Kemal'in özel yatı Savarona, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından modifiye edilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurtdışı gezileri için de kullanıma açılacak.

Geçtiğimiz günlerde Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç'i Savarona'da ağırlayan Erdoğan'a, gittiği ülkelere artık tarihi gemi de eşlik edecek. Erdoğan ile birlikte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da gezilerinde kullanabileceği 'yüzen saray', Türkiye'ye, ziyaret edilen ülkenin liderlerini denizin üzerinde kendi topraklarında ağırlama imkanı tanıyacak.



Hazır hale getiriliyor



Fazlı Şahan'ın Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan haberine göre, Rusya'daki MITT'2015 Turizm Fuarı için geldiği Moskova'da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Savarona'nın bundan sonraki yurtdışı gezilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesinin planlandığını söyledi. Sözkonusu uzun yolculuklar için gemide restorasyon çalışmalarına başlandığını belirten Çelik, “Sayın Cumhurbaşkanımız veya Başbakanımız bir ülkeyi ziyaret ettiğinde ve o ülkede yabancı devlet başkanı kendisine yemek verdiğinde, kendisi de muhataplarına Türk toprağında yemek vermiş olacak. Tabii bunlar Türkiye'nin uygunluğuna, gezinin uygunluğuna bağlı olarak gerçekleşebilecek. Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse belli ülkelere Savanora da gidebilecek” dedi. Savarona'nın kültürel amaçlı da kullanılacağını kaydeden Çelik, okullardan gemiyi gezme talepleri geldiğini aktardı. Çelik, “Bunu sergileyebiliriz. Şimdi restorasyon çalışmaları sürüyor. Atatürk'ün bir hatırasıdır. Bu şekilde kullanılması da sağlanmış olacak” diye konuştu.



Kraliçe yemek vermişti



Ülke liderlerine geminin de eşlik etmesi nadir rastlanan uygulamalardan. Tamamıyla prestij ve itibar amaçlı olarak başvurulan yöntem, 2008 yılında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Türkiye'yi ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Ankara ve Bursa'nın ardından programı kapsamında 15 Mayıs 2008'de İstanbul'a gelen Elizabeth'e İngiliz uçak gemisi HMS Illutrious da eşlik etmişti. Hatta Elizabeth, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünnisa Gül onuruna gemide resepsiyon düzenlemiş ve akşam yemeği vermişti.



Sancak heyeti Rusya'ya



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2016-2017 yıllarının 'Türkiye ve Rusya Kültür Yılı' ilan edilmesini istediklerini söyleyen Ömer Çelik, “Rus mevkidaşım ile konuştum. Karşılıklı olarak görkemli bir şey yapalım istiyoruz” dedi. Ayrıca, 1916-1917 yıllarında Trabzon'dan Rusya'ya götürülmüş elyazması eserler bulunduğunu, bunların da peşinde olduklarını bildiren Çelik, “Takip ediyoruz. Bunların bizde kayıtları var. Fakat şu ana kadar bir sonuca varılamadı. Ama konuyla yakından ilgileniyoruz” açıklaması yaptı. Bunların dışında Rusya'nın, St. Petersburg'daki Osmanlı sancakları için Türkiye'den talepte bulunduğu bilgisini veren Çelik, “Büyükelçiliğimize başvurdular. St. Petersburg'da Osmanlı sancakları var. Bunların restorasyonu ve üstündeki yazıların okunması gibi konularda yardım istiyorlar. En kısa zamanda oraya bir heyet göndereceğiz” diye konuştu.