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Yerli otomobilin babayiğidi Derindere çıktı

İşte Başbakan Erdoğan'ın yerli ototmobil için seçtiği adam ortaya çııktı...

26 Aralık 2012 23:03

"MÜSİAD Başkanı Nail Olpak’ın yerli otomobil üretimi konusunda “aranan babayiğit aramızdan çıktı ama adını açıklayamam” diyerek bahsettiği işadamı, DRD Derindere Otomotiv AŞ’nin sahibi Ömer Derindere çıktı. SKYTURK360 Ekonomi Editörü Aram Ekin Duran'ın haberine göre, MÜSİAD üyesi Ömer Derindere ve şirketin başına getirdiği oğlu Özkan Derindere, mühendis Önder Yol ile birlikte yaklaşık 3 yıldır elektrikli otomobil yapımı üzerinde çalışıyorlar."

Şu anda birden fazla elektrikli otomobil prototipi üretildi ve bu modeller için Sanayi Bakanlığı’ndan “tip onay belgesi” alındı. Yani şu an itibariyle araçların trafiğe çıkmasında herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak yıllardır derinden derine “yerli oto” üzerinde çalışan Derindere ailesi, bu prototipleri Türkiye satışını üstlendikleri dünyaca ünlü bir Japon otomobil devinin modelleri üzerinde gerçekleştirdi. Yani sıfırdan bir otomobil üretilmedi, Japon firmanın Türkiye’de çok satılan bir modelinin içi boşaltılarak elektrikli otomobile dönüştürüldü. Araç için yazılımları mühendis Önder Yol hazırlarken, araçta kullanılan akü bataryaları da ABD’den ithal edildi.

Bu arada DRD Derindere’nin elektrikli otomobillerini Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan da test etti. Proje hakkında bilgilendirilen Erdoğan, MÜSİAD’ın 28 Nisan’daki Genel Kurulu’nda aracı görmek istedi ve araçla kısa bir tur attı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK yetkililerinin de MÜSİAD ziyaretleri sırasında konu gündeme geldi. TÜBİTAK üyelerinin merakı üzerine üretilen araçlardan biri MÜSİAD’ın Sütlüce’deki Genel Merkezi’ne getirildi ve üyelere test sürüşü yaptırıldı.

Derindere ailesi, projenin duyulmaması için adeta gizlilik yemini etmiş durumda. Ömer ve Özkan Derindere’nin MÜSİAD Başkanı Nail Olpak’ın sürpriz açıklamasını ise şaşkınlık ve endişe ile karşıladığı belirtiliyor. Çünkü Derindere’nin yerli oto çalışmaları MÜSİAD’ın eski başkanı Ömer Cihad Vardan dönemine dayanıyor ve o dönemden beri de gizlilikle yürütülüyordu. Sır gibi sakladıkları projenin reklam ve tanıtım için bir reklam ajansı ile anlaşan aile, şubat başında ürettikleri aracın tanıtımı için bir kampanya başlatmaya hazırlanıyor. İlk hedefleri ise ürettikleri elektrikli otomobilleri sahibi oldukları filo kiralama şirketinin hizmetine sunmak olacak.

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