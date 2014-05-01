Erdoğan'ın Yenikapı'sı 1 Mayıs'ta sıfırlandı

1 Mayıs nedeniyle alınan olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle yayaların girişine de kapatılan Taksim meydanı güvenlik güçleri ile donatıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kutlamalar için önerdiği Yenikapı'ya ise tepki olarak hiç kimse gitmedi. Sosyal medyada bir kullanıcı Twitter'dan paylaştığı İngilizce mesajda Foursquare'da yapılan yer bildirimlerine göndermede bulunarak, meydanın boş kalmasını tek başına çekilmiş kuş fotoğrafının altına "I'm at Yenikapı parade ground w/0 other people" (Yanımda sıfır insanla birlikte Yenikapı'dayım) sözleri ile ti'ye aldı.

Erdoğan ne demişti?

AKP'nin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenlere hitaben "Taksim'den umudunuzu kesin... Devletle gerilime girmeyin" demişti.

"Bu topraklarda 1 Mayıs'a hak ettiği değeri biz verdik, sol mu verdi?" diye soran Erdoğan, Kadıköy'de de bu seneden sonra miting yapılmayacağını belirtti. Erdoğan 1 Mayıs kutlamaları için Yenikapı'da ve Maltepe'de yeni inşa edilen alanları göstermişti.

"Sendika başkanı burası bizim kutsalımızdır diyor. Lafa bak ya. Nasıl bir kutsalsa" diyen Erdoğan, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere şu sözlerle seslendi:

"Belli bir kabir ziyareti yapacaksan, anıt ziyaret edeceksen çelenk koyarsın...Bak sizin için metro da yaptık, Taksim'den Yenikapı'ya geçebilirsin...O gün biz İstanbul'da resmi toplu taşıma araçlarını ücretsiz de yaparız. Daha ne yapacağız ya? Bu millet sabretmiş, sokaktaki şımarıklık"

İşte o tweet: