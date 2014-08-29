T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın yeni uçağı TC-TUR, Türkiye'ye geldi

Dışı beyaz olan uçak, gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından boyanacak

29 Ağustos 2014 10:48

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni uçağı TC-TUR tescilli Airbus A330-200 Prestige, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çankaya'da devir teslim törenine katıldığı dakikalarda Türkiye'ye gelmek üzere ABD'nin San Antonio Havalimanı'ndan havalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni VİP uçağının bugün saat 06.47’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Kokpit.aero internet sitesinin haberine göre, Airbus'ın Toulouse'daki imalat hattından 2012'de çıkan uçak, daha sonra kabin modifikasyonu için San Antonio'daki Gore Design şirketine gönderilmişti. TC-TUR tescilli A330-200'ün kabini 90 koltuklu tasarlandı. İçinde toplantı salonu, özel yatak odasının bulunduğu uçağın teslim alınması, test uçuşlarının ardından THY tarafından yapıldı.  

 

Sabah İstanbul'a indi

 

Çağrı kodu 'THY6901'olan uçak, dün yola çıkmak üzere Türkiye saati ile 17.23'te kapı kapadı, San Antonio'dan 17.40'ta havalandı. 3 pilotun yanı sıra 10 kişilik THY teknik ekibini de taşıyan uçak, 13 saat süren uçuşun ardından saat 06.47’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Dışı beyaz olan uçak, burada THY HABOM hangarına alınacak. Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada boyama işlemleri gerçekleştirilecek.

 

ETİKETLER

tayyip erdoğancumhurbaşkanıuçakmakamtc turyenihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24