Erdoğan'ın yeni uçağı TC-TUR, Türkiye'ye geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni uçağı TC-TUR tescilli Airbus A330-200 Prestige, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Çankaya'da devir teslim törenine katıldığı dakikalarda Türkiye'ye gelmek üzere ABD'nin San Antonio Havalimanı'ndan havalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni VİP uçağının bugün saat 06.47’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Kokpit.aero internet sitesinin haberine göre, Airbus'ın Toulouse'daki imalat hattından 2012'de çıkan uçak, daha sonra kabin modifikasyonu için San Antonio'daki Gore Design şirketine gönderilmişti. TC-TUR tescilli A330-200'ün kabini 90 koltuklu tasarlandı. İçinde toplantı salonu, özel yatak odasının bulunduğu uçağın teslim alınması, test uçuşlarının ardından THY tarafından yapıldı.

Sabah İstanbul'a indi

Çağrı kodu 'THY6901'olan uçak, dün yola çıkmak üzere Türkiye saati ile 17.23'te kapı kapadı, San Antonio'dan 17.40'ta havalandı. 3 pilotun yanı sıra 10 kişilik THY teknik ekibini de taşıyan uçak, 13 saat süren uçuşun ardından saat 06.47’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Dışı beyaz olan uçak, burada THY HABOM hangarına alınacak. Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından burada boyama işlemleri gerçekleştirilecek.