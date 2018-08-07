"Erdoğan'ın yeni müttefikleri milliyetçi Türk sözde sekülerleri ve sözde modernleridir"

Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş, Kadıköy, Şişli, Etiler, Beşiktaş, Nişantaşı, Çankaya gibi ilçelerin 'sözde modernlerinin' Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı yavaş yavaş sempati beslediğini iddia etti. Karakaş, Erdoğan'ın "yeni müttefikleri" dediği kesimin buradaki "Türk milliyetçiliği üzerinden milliyetçi Türk sözde sekülerleri ve sözde modernleri" olduğunu kaydetti.

"Erdoğan bu çizgisini ekonomik krize rağmen sürdürebilirse yakında Alsancak’tan bile Erdoğan sempatisi fışkırmaya başlarsa hiç şaşmayın" diyen Karakaş bugünkü yazısına şöyle devam etti:

"Türk ortalama seçmeni muhafazakarlıktan ziyade milliyetçiliği ile tanımlanabilecek bir seçmen.

Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya seçmeni özünde sıkı milliyetçidir, bu kesimde azgın türk milliyeçiliği yapısaldır, türban karşıtlığı geçicidir.

Bu mahcubiyet yakında aşılır ve Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya ve Alsancak’tan da zaten anayasal kavramlar olan ama milliyetçi bir tonlama ile sunulan “tek devlet, tek….” sesleri daha gür duyulur ise, kimse şaşırmasın.

Erdoğan’ın yeni müttefiki türk milliyetçiliği üzerinden milliyetçi türk sözde sekülerleri ve sözde modernleridir.

Bu yeni ittifak AKP’yi ve liderini ne kadar değiştirir bunu da ileride göreceğiz.

Erdoğan bu milliyetçi hamleyi yaparken muhtemelen üç dürtü ön plana çıktı.

Birincisi, MHP ile ittifak.

İkincisi, olabildiği kadar Beşiktaş’tan, Kadıköy’den oy koparmak ve bence bunu da başarmaya başladı.

Üçüncüsü ise, en karmaşığı, belki de Erdoğan da kendi fabrika ayarlarına bir ölçüde dönüyor olması.

Unutmayalım, 1954 doğumlu, İstanbul’da doğup büyüyen birisi ne kadar muhafazakar olursa olsun en az muhafazakarlığı kadar milliyetçidir de."