Erdoğan'ın yeni makam aracı 500 bin lira

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sekiz yıldır kullandığı aracı ilk kez değiştirdi. 2011 model BMW 760i Long marka yeni araçta yangına karşı toz bulutu oluşturma sistemine kadar birçok özellik var. Erdoğan'ın yeni aracının fiyatı ise zırhsız haliyle 500 bin lira.









Son günlerde koruma önlemleri ve koruma sayısı artırılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'na da (MGK) ilk kez farklı bir araçla katılınca güvenlik konuları yeniden gündeme geldi.

Erdoğan'ın yeni aracı eskisine göre daha seri ve sportif özellikler barındırıyor. Ağırlığı özel zırh kaplaması ile dört tona yaklaşan araç 12 silindirli ve 544 beygir gücünde.

Araç biyolojik saldırılara karşı özel koruma özelliğine sahip, bir diğer özelliğiyse bombalı saldırı sonucu çıkabilecek bir yangına karşı toz bulutu oluşturabilmesi.

Otomobilin satış fiyatı ise zırh kaplaması hariç tam 500 bin lira.

Başbakan'ın yeni makam aracı güvenlik önlemleri nedeniyle MİT tarafından da tercih ediliyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan için de aynı model makam aracı kullanılıyor.

Başbakan'ın sekiz yıldır bindiği eski makam aracı ise Erdoğan'ın hastaneye kaldırıldığı dört yıl önceki olayda gündeme gelmişti.

Başbakan'ın fenalaşmasının ardından korumaların ve şöförün panikleyip kendi kapılarını kapatarak Erdoğan'a yardıma koşmaları üzerine aracın bütün kapıları otomatik olarak kilitlenmiş, Erdoğan içeride mahsur kalmıştı.

Başbakan'ın araçtan çıkarılması tam on dakikayı bulmuş, aracın kurşun geçirmez camları balyozlarla kırılabilmişti.