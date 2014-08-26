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Erdoğan'ın yemin töreninde Ermenistan sürprizi

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı devir teslim ve yemin törenine katılacak devletlerin ve uluslararası örgütlerin sayısı 75'e ulaştı

26 Ağustos 2014 13:03

Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini devralacağı devir teslim ve yemin töreninde Ermenistan sürprizi de yaşanacak. Devir teslim töreni ve yemin törenine 67 ülkeden temsilci katılırken, Ermenistan’ı da Dışişleri Bakanı Edward Nalbandian temsil edecek. 

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos’taki devir teslim ve yemin törenine dış ülkelerden gelen katılımcı sayısı artıyor. Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'un haberine göre, dün itibarıyla yemin törenine katılacak devletlerin ve uluslararası örgütlerin sayısı 75’e ulaştı. Bunlardan törene katılacağını isim olarak bildiren ülkelerin sayısının 67 olduğu, uluslararası örgütlerin sayısının ise 8 olduğu belirtildi.

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