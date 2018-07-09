Erdoğan'ın yemin töreni için para bastırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin ederek göreve yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı. TBMM’deki törenin ardından Anıtkabir’e giden Erdoğan için akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama töreni düzenlenecek. Törene katılan misafirlere hediye edilmesi için darphane tarafından arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu özel 1 liralar bastırıldı.

22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreterinin da katıldığı törende misafirler onuruna akşam yemeği verilecek. Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer alacak.

Özel bastırılan "1 liralar" hediye edilecek

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak. Ayrıca tören gününe özel pul bastırılacak.