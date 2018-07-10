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Erdoğan'ın yemin ettiği sırada kabine bölümünde ilginç detay; hangi isimler yoktu?

Erdoğan, yemin etmesinin ardından tüm bakanlara teşekkür etti

10 Temmuz 2018 11:05

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin ederek göreve başladı. Erdoğan'ın yemin ettiği sırada yeni sistemin kabinesine giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bakanlar Kurulu sıralarında yer almadı. 

 

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde yeni sistemin yeni kabinesi açıklayan Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu'nu yeniden Dışişleri Bakanı, Süleyman Soylu'yu yeniden İçişleri Bakanı Abdülhamit Gül'ü ise yenide Adalet Bakanı olarak atarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı, Maliye ve Hazine Bakanı olarak atadı. 

Erdoğan, dün Meclis'te yemin etmesinin ardından Bakanlar Kurulu'nun bulunduğu bölüme geçti ve bakanlara teşekkür etti. Bakanlar Kurulu sıralarında yeni kabineye giren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yer almaması dikkat çekti. 

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