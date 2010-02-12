Erdoğan'ın yeğeni uyuşturucudan cezaevine kondu

T24 - Narkotik polisi, Diyarbakır’dan İstanbul’a getirilen 50 kilogram uyuşturucuyla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklananlar arasında Başbakan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan da var.

Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Mehmet Erdoğan, İstanbul’da Narkotik Şube ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 kilo esrarla yakalandı. Vatan gazetesinin haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın korumayıp “Gereğini yapın” dediği; yeğeni Mehmet Erdoğan tutuklanarak cezaevine kondu.





Operasyon ihbarla başladı



İstanbul Polisi’ne kısa süre önce Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu sevkiyatın yapılacağı ihbarı ulaştı. Teknik takibe başlayan polis ekipleri, 50 kilo esranın İstanbul’a ulaştığını belirleyince düğmeye bastı. Narkotik Polisi, Pazartesi sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.





12 kişiden 7’si tutuklandı



Operasyonda Başbakan Erdoğan’ın hayatta olmayan kardeşi Mehmet Erdoğan’ın oğlu Mehmet Erdoğan ile ikisi kadın 11 kişi, 50 kilo esrarla ele geçirildi. Yeğeninin gözaltına alındığı bilgisi iletilince Başbakan Erdoğan’ın “Yasalar ne emrediyorsa, gereken neyse o yapılsın” dediği öğrenildi.



Mehmet Erdoğan ve 11 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki üç günlük sorgunun ardından Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 12 kişiden, aralarında Erdoğan’ın da olduğu 7’si tutuklanarak cezaevine konuldu.





Torbacılara dağıtılacaktı



Polisin ‘torbacı’ tabir edilen satıcılara dağıtılmak üzere getirilen uyuşturucu operasyonunda yakaladığı 12 şüpheli şunlar: Mehmet Erdoğan, Zerdüşt Çelik, Zeki Yılmaz, Esra İşcan, Serkan Emre, Aysen Tutkun, Serdar Züm, Turan Uluhan, Bayram Kaplan, Selim Selvi ve Barış Kurt.



