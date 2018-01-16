Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' profesör, AYM kararına uymayan mahkemelere tepkili: Kaos!

Karar yazarı Elif Çakır, AYM'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlali kararı sonrası İstanbul 27. ve 14. Ağır Ceza mahkemelerinin “AYM kararı uygulansın” itirazlarını reddederek gazetecilerin tutukluluk hallerini sürdürmesini değerlendirdi. Çakır, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in, "Bir yargı kurumunun başka bir yargı kurumunu itibarsızlaştırdığı bir döneme girmiş bulunmaktayız" sözlerini aktardı.

Özgenç hakkında Çakır, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına 'Bunu İzzet Hoca gördü mü' diyerek önemsediği, İzzet Hocasız adım atmadığı bir isim" dedi.

Çakır'ın “Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne direnebilirdi” başlığıyla (16 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Anayasa Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili vermiş olduğu “ihlal var” kararı üzerine önce siyasilerden, sonra yerel mahkemeden garip tepkiler gelince...

Prof. Dr. İzzet Özgenç Hocamız sosyal medya hesabından bu tartışmaların sebep olacağı olası tehlikeye dikkat çekerek özetle şunları yazdı.

“Bu kararların içeriğine ilişkin hukuki değerlendirmelerimi, başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, ilgili kamu otoriteleri paylaşmış bulunmaktayım.”

“Türkiye’de yaşanan yargı mercilerinin itibarsızlaştırılması sürecinde, bir yargı merciinin bir başka yargı merciini itibarsızlaştırması sürecine girmiş bulunmaktayız.”

“Bu olay, Türkiye’nin hukuk kaosuna sürüklenmesi sürecinin bir parçasını oluşturmaktadır.”

İzzet Özgenç kim midir?

AK Parti hükümetlerinin 2005 yılından bu yana, terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasında başında durmuş, çalışmış, yasaların yazılmasına öncülük etmiş bir isim.

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’e bir kanun, bir yasa tasarısı getirilmeden önce mutlaka bakanlarına “Bunu İzzet Hoca gördü mü” diyerek önemsediği, İzzet Hocasız adım atmadığı bir isim. AK Parti açısından referans olan Türkiye’nin sayılı ceza hukukçularından bir isim.

Velhasıl İzzet Hoca tehlikeye dikkat çekerek diyor ki, “bir yargı kurumunun başka bir yargı kurumunu itibarsızlaştırdığı bir döneme girmiş bulunmaktayız.”

AK Parti umarım bu hususları dikkate alır.