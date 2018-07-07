"Erdoğan'ın yardımcıları arasında bir kadın da olacak"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yemin etmesinin ardından açıklayacağı yardımcıları hakkında kulis bilgisi aktardı. Zeyrek, "Güçlü duyumlar aldım" diyerek, "Yardımcılar arasında bir kadın başkan yardımcısı olacak" dedi.

Zeyrek'in "1 numaralı kararnamedeki yeni ‘devlet" başlığıyla (7 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

YENİ yönetim sistemi bugünden itibaren hayata geçiyor. İster “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” deyin, ister “Türk tipi başkanlık”, bugüne dek alışık olduğumuz parlamenter sistemden çok farklı olacak.

Bugün size yeni sistemin ilk gününde ve sonrasında yaşanacaklara dair önemli detayları yazmak istiyorum.

İlk önce TBMM göreve başlayacak

TBMM üyeleri bugün 14.00’ten itibaren yemin etmeye başlayacak. Törenin pazar gününün ilk saatlerinde bitmesi bekleniyor. 550 üyeli TBMM bundan sonra 600 üyeli olacak. Geçmişte başbakan TBMM üyesi olmak zorundaydı ve hükümetin büyük çoğunluğunu TBMM’den atardı. Şimdiki sistemde hükümeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM dışından isimlerle kuracak. Geçmişte Bakanlar Kurulu için TBMM’den güvenoyu alınırdı, artık böyle bir gereklilik yok.

Cumhurbaşkanı yemini ve 1 no'lu kararname

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pazartesi günü 16.30’da yeni TBMM Genel Kurulu’nun önünde yemin edecek ve hemen ardından “1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi” yayınlanacak. Hukukçu kurmayları yaklaşık bir aydır o kararnamenin üzerinde çalışıyor. Yeni sistemin ilk kararnamesi, devletin yeni yapılanmasına dair detayları içerecek. Bir nevi devletin yeni teşkilat şeması olacak.

İlk kabine geçiş töreninde açıklanacak

O şemada en tepede Cumhurbaşkanı, yanında ise yardımcıları olacak. İlk etapta iki cumhurbaşkanı yardımcısı ataması bekleniyor. Ancak başkan yardımcılıkları sayısı konusunda sınırlama yok. Bütün başkan yardımcıları hemen ve hep bir arada atanmak durumunda da değil. O nedenle iki yardımcı ile başlanıp bir yıl içine toplamda 5 başkan yardımcısı atanabilir. Bu arada, başkan yardımcıları arasında bir kadın başkan yardımcısı olacağına dair güçlü duyumlar aldım.