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Erdoğan'ın yanındaki 'kırmızı defter' neyi ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda dikkat çeken fotoğraf karesi...

19 Ocak 2015 17:00

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nda Erdoğan'ın oturduğu yerde yer alan kırmızı defter dikkat çekti. 

Hürriyet'in Parlamento muhabiri Zeynep Gürcanlı, söz konusu defterin Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, Ankara kulislerinde bakanların, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin adeta "korkulu rüyası" olarak konuşulduğunu söyledi. Ancak Gürcanlı, "defterin o kırmızı defter olup olmadığının bilinmediğini" belirtti.

Gürcanlı, Erdoğan'ın "kırmızı defteri"nin kulislerdeki hikayesini şu sözlerle aktardı:

Erdoğan, Başbakanlığı döneminde sürekli kırmızı bir deftere, günlük programını, o programlarda konuşulanları, yapılacak işleri, o işlerin bitiş tarihlerini, kısacası işiyle ilgili herşeyi not alırdı.
Daha sonra, eğer bir konuda Bakanlarla, kurum yöneticileri ile bir anlaşmazlık çıktığında, hemen o deftere, anlaşmazlık konusu hakkında ne yazdığına bakar, ona göre kararını verirdi.
Bakanların, hangi işlerin, mesela bir köprünün ,otoyolun, ne zaman biteceğini söylediğini o deftere yazar, günü geldiğinde de o işin bitip bitmediğini, bizzat o bakan/kurum yöneticisi ile yeniden konuşurdu. 
Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde "efsane" olan o kırmızı defter, Cumhurbaşkanlığı döneminde de ortaya çıkıp çıkmayacağı son dönemde Ankara kulislerinde en çok konuşulan konuydu.
O defter mi bilinmez...
Ancak bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'ın Başkanlık ettiği toplantıda küçücük bir ayrıntı dikkat çekti;
Toplantıda, Erdoğan'ın hemen yanında, uzanabileceği yerdeki bir sehpanın üzerinde, yine kırmızı kaplı bir defter duruyordu...

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