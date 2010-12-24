Erdoğan’ın yakınına ihalesiz 3 milyar dolarlık kontrat

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın arkadaşı Cemil Kazancı’ya, BOTAŞ’ta yapılan 3 milyar dolarlık doğalgaz kontrat devri ihalesine girmeden, kurumdan doğalgaz kontratı devredildiği ortaya çıktı.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın arkadaşı Cemil Kazancı’ya BOTAŞ’tan ihalesiz olarak kontrat devri yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Ankara’da BOTAŞ Genel Merkezi’nde 30 Kasım 2005’te yapılan ihalede BOTAŞ’ın Rusya ile Turusgaz anlaşmasından doğan 64 milyar metreküplük doğalgaz ithalat sözleşmesi, toplam 25 milyon dolara Shell, Ali Şen’e ait Bosphorus, Atasay Kuyumculuk’a ait Erenco ve Tahincioğlu ailesine ait Avrasya Gaz’a verilmişti. İhale sonuçları, 2003 yılı rakamlarına göre doğalgaz alım-satımında, bin metreküpte 43.94 dolar kâr eden BOTAŞ’ın, 16 yılda 2.8 milyar dolarlık kârından olacağını ortaya koymuştu.

Aradan geçen zamanda ihaleyi kazanan her dört şirket de, devir süreçlerini tamamlayıp ithalata başladılar. Buna karşın BOTAŞ’ın Mart 2008 Antalya Doğal Gaz Boru Hattı Fizibilite Raporu’nda “BOTAŞ tarafından kontrat devirleri ihalesi yapılmıştır. Bu kapsamda prosedürleri tamamlanan yeni tedarikçilerden AKSA 01.07.2007 ve SHELL 19.12.2007 tarihi itibarıyla rekabetçi piyasaya dahil edilmiştir” ifadesi yer aldı. Bu ifade, Başbakan Erdoğan’ın yakını ve kardeşi Mustafa Erdoğan’ın Beşiktaş’tan “kongre arkadaşı” olan Cemil Kazancı ile kontrat devri kapsamında, ihaleyi ilk sırada kazanan Shell’den bile önce bir anlaşma yapıldığını ortaya koydu.



Sorular yanıtsız

Konuyu yazılı bir soru önergesiyle Enerji Bakanı Taner Yıldız’a soran CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’a, Bakan Yıldız, “AKSA şirketinin Rusya’dan alınan doğalgaza ilişkin gerçekleştirilen kontrat devri ile ilgisi bulunmamaktadır” yanıtını verdi. Ancak Bakan’ın yanıtı, BOTAŞ’ın fizibilite raporundaki ifadeler ile Gazprom’dan direkt doğalgaz ithalatı yapacağını söyleyen Kazancı’nın ifadeleriyle de ters düştü.

Bunun üzerine Ünsal, konuyu 25 Kasım 2010’da basına kapalı yapılan BOTAŞ’ın KİT Komisyonu görüşmelerinde gündeme getirerek Kurum’un Genel Müdürü Şenel’e sordu. Komisyon tutanaklarına göre Şenel’in de bu soruya yanıtı “Sayın vekilim, alalım inşallah o belgeyi de, cevabını verelim. Ben ilk defa sizden duyuyorum. AKSA’ya doğalgaz kontrat devri filan yapılmaz, öyle bir şey yok” oldu. Ancak BOTAŞ’ın konuya ilişkin yazılı cevabı, yasal süre olan 15 gün içinde de gelmedi.





