T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Erdoğan'ın Washington ziyaretindeki kavga: İki Türk vatandaşı gözaltında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak ABD'de yaşayan iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak ABD'de yaşayan iki Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Polis, New Jersey'de yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia'da ikamet eden Sinan Narin'e saldırı suçlaması yöneltileceğini bildirdi.

Yumruklaşma Erdoğan'ın geçen ayki ziyareti sırasında protestocular ve Türk güvenlik görevlilerinin karıştığı kavgada yaşanmıştı.

Polis olayı "barışçıl protestoculara vahşi bir saldırı" diye tanımlamıştı.

Olay sırasında Erdoğan park halindeki bir araçtaydı ve kavgaya tanık oldu.

New York Times'ın haberinde göre Yıldırım ve Narin Erdoğan destekçileri olarak tanımlandı.

Gazete, Yıldırm ve Narin'in Erdoğan'a destek için Washington'a gittiklerini, güvenlik görevlileriyle resmi bir bağlantıları olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Olaylarda, dokuzu hastaneye kaldırılan 11 kişi yaralanmıştı.

ABD Türkiye'ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.

Türk Büyükelçiliği ise, protestocuların Erdoğan'ı desteklemeye gelenleri provoke ettiğni ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerin söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanWashington Türk BüyükelçiliğiABDTürkRecep Tayyip ErdoğanNew JerseyEyüp YıldırımVirginiaSinan NarinErdoğanYork TimesYıldırımNarin ErdoğanYıldırmWashingtonTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24