Erdoğan'ın 'vizyon' toplantısına Sezen Aksu ve Ajda Pekkan da mı katılacak?

Cumhurbaşkanlığına aday olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Vizyon Belgesi”ni açıklayacağı toplantıya, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay’ın da davet edildiği öğrenildi. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, toplantıya davet edilenler arasında İbrahim Tatlıses de bulunuyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cuma günü düzenleyeceği toplantıyla “Vizyon Belgesi”ni açıklayacak.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, toplantıya davet edilenler arasında sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra, azınlık temsilcileri ve misyon şefleri de yer alacak.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (8 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Türkiye'nin tüm renkleri davetli” başlıklı haber şöyle:

‘Türkiye'nin tüm renkleri davetli’

Başbakan Erdoğan, seçim kampanyasının temelini oluşturan Vizyon Belgesi'ni cuma günü açıklayacak. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı dönemine ilişkin hedef ve taahhütlerinin ortaya konacağı buluşmaya, STK temsilcilerinden azınlık liderlerine, akademisyenlerden sanatçılara toplumun tüm kesimleri davet edildi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının en önemli ayağı olan Vizyon Belgesi'ni cuma günü İstanbul Haliç Gösteri ve Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı ile açıklanacak. Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı toplantıya 7'den 77'ye ülkenin tüm kesimlerinin temsilcileri davet edildi. Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın 11 Temmuz'da kamuoyuna açıklayacağı cumhurbaşkanlığı vizyon belgesinin detayları netleşmeye başladı.

‘2023'e götürecek’

Vizyon belgesinin en önemli sloganının 'dönüşüm' sloganıyla 'Yeni Türkiye' vurgusu olacak. Edinilen bilgiye Erdoğan'ın 12 yılda elde edilen kazanımların yapısal olarak korunmasına vurgu yapacağı belirtildi.

Türkiye'yi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerine taşıyacak vizyon belgesinde Anayasa'dan çözüm sürecine, Alevi meselesinden terör sorununa, AB üyelik sürecinden yeni anayasaya, demokrasi, inanç ve ifade özgürlüğünden hak ve özgürlüklere kadar ülkenin geleceği yer alacak.

Azınlık liderleri

Erdoğan'ın vizyon belgesini açıklayacağı Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda, AK Parti iktidarında yapılan yasal düzenlemelerle vakıflara ait taşınmazların iade edildiği azınlıkların temsilcileri de yer alacak.

Sanatçılar da orada

Türkiye Musevilerinin Hahambaşı İsak Haleva, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patrik Genelvekili Aram Ateşyan, Türkiye Süryani Patrikvekili Yusuf Sağ gibi azınlıkların liderleri bu önemli toplantıya davet edildi. Davetliler arasında sanat dünyasının tanınmış simaları da bulunuyor.

Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Murat Gögebakan'ın yanı sıra Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay gibi isimlerin de davetliler arasında olduğu öğrenildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 'Dombra' isimli eseri ile AK Parti'nin meydanlarda kullandığı müziği yapan Uğur Işılak da toplantıya davet edildi. Toplantıya İbrahim Tatlıses'in de davet edildiği belirtildi.

İş dünyası da davetli

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile meslek örgütü yöneticileri de davetliler arasında yer alıyor. Kamu görevlileri alanında Türkiye'nin 850 bin üyesi ile en büyük konfederasyonu Memur-Sen, Kamu-Sen gibi memur, Hak-İş, Türk-İş gibi işçi sendikaları da bulunuyor. TESK, TOBB, TZOB, TİSK gibi işçi ve işveren sendikaları ve birlikleri de yine davetliler arasında yer alıyor.

Misyon şefleri

Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya yabancı misyon şefleri de davet edildi. Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder, Tunus El Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, AB ve Türkiye'de görev yapan büyükelçi ve konsoloslar davet edildi.

Telefonla teyit alınıyor

Eğitim ve spor camiasının da tanınan isimlerine davetiyeler gönderildi. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu spor dünyasından birçok isim davetliler arasında bulunuyor. Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Halil Akkanat, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Murat Tuncer ile eğitim hizmet kolundaki STK temsilcileri de davetliler arasında bulunuyor. Davetiyeler isim isim belirlendikten sonra Erdoğan'ın onayına sunuldu. Program tarihinin yakın olması nedeniyle davetiyeler gönderilmeden veya gönderildikten sonra da davetliler aranarak kendilerine bilgi verilmeye başlandı.