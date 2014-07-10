Erdoğan'ın vizyon belgesinin ana perspektifi, din devlet ilişkileri, laiklik ve gençliğe bakış

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı “vizyon belgesi”yle ilgili detayları paylaşan Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, “Vizyon belgesinin ana perspektifini, din-devlet ilişkileri, laiklik ve gençliğe bakış oluşturuyor” dedi.

Abdülkadir Selvi yazısında, “Vizyon belgesinin ana perspektifini özgürlükler ve siyasetin güç kazanması oluşturuyor. Türkiye'nin AB üyelik hedefi ve İslam dünyasının geleceğine ilişkin bakış açısı yine vizyon belgesinde yer alacak noktalardan birisi” ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi’nin Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (10 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Vizyon belgesinde ne olacak” başlıklı yazısı şöyle:

Vizyon belgesinde ne olacak

Martin Luther King gibi, 'Bir rüyam var benim' diye mi söze başlayacak, orasını bilmiyorum.

Ama 'Bir hayalim var benim' diyeceğinden eminim.

Hatta, 'Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlâtlarıyla eski köle sahiplerinin evlâtları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar' da demeyecek.

Başbakan ne diyecek doğrusu merak ediyorum ama Martin Luther King bu konuşmayı 28 Ağustos 1963 tarihinde yapmıştı. Türkiye'nin zencisi Recep Tayyip Erdoğan ise 28 Ağustos 2014 günü Cumhurbaşkanlığı makamına oturacak.

Başbakan'ın açıklayacağı vizyon belgesinin içeriği kadar önemli olan bir başka nokta daha var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına aday olan birisi, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir gelecek tasavvur ettiğini bir belge ile millete taahhüt ediyor.

Başbakan Cuma günü, Ekmeleddin İhsanoğlu ise bugün açıklayacak vizyon belgesini. Selahattin Demirtaş da seçmenlerin karşısına bir belge ile çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi Türk siyasetine iyi bir gelenek kazandırmış oldu. Böylece Cumhurbaşkanı adaylarının ülkenin temel meseleleri konusunda nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını görüp, geleceğe dair bir sözleşme yapacağız.

Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını başarılı bir organizasyonla açıklamıştı. Başbakan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak vizyon belgesini. Yabancı ülke devlet adamları, sanatçılar, aydınlar ve gazetecilerin yer aldığı bir topluluk karşısında.

Vizyon belgesinin içeriğini, toplantının ambiyansını merak ediyorum elbette ki. Ama aynı zamanda Uğur Işılak'ın sesinden nasıl bir seçim şarkısı dinleyeceğimizi en az onlar kadar merak ediyorum.

Tayyip Erdoğan AK Parti'yi kurduğu Afyon kampındaki üç kırmızı çizgisini bugün dahi hatırlatan, onun etrafında siyaset yapan bir lider.

Hatırlarsanız son AK Parti kongresinde 63 maddelik bir vizyon belgesi yayınlamıştı. Çözüm sürecinden yasaklarla mücadeleye kadar.

Erdoğan'ın vizyon belgesinin arkasında, hükümet programlarından, acil eylem planından, seçim beyannamelerinden, 2023 hedefi ve Yol Haritasından oluşan bir geçmiş var. Ne dediyse yapmış. AK Parti'nin kuruluşunda ortaya konulan Türkiye tasavvuru bugün Türkiye realitesi olarak karşımızda duruyor.

O sözler orada kalmadı. Şimdi yeni bir eşiğin başındayız. Erdoğan aktif siyasi yaşamında temellerini atıp, duvarlarını yükselttiği Türkiye yapısını Cumhurbaşkanı olarak taçlandırmaya geliyor.

Vizyon belgesinin özü bu.

Ömer Çelik, Mahir Ünal, Yalçın Akdoğan, Hüseyin Çelik, Mustafa Şentop, Beşir Atalay ve İbrahim Uslu bir süredir geceli gündüzlü bu belge üzerinde çalışıyor.

Vizyon belgesini hazırlarken en çok yararlandıkları doküman '2023 Vizyon Belgesi'

Öz olarak yeni Türkiye, yeni yönetim anlayışı ve yeni Anayasa öneriliyor.

Vizyon belgesinin ana perspektifini, din-devlet ilişkileri, laiklik ve gençliğe bakış oluşturuyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine yaptığı konuşmada iki noktanın altını çizmişti. Birinci ve öncelikli olanı çözüm süreciydi. Vizyon belgesinde de çözüm süreci önemli yer tutuyor.

Vizyon belgesinin ana perspektifini özgürlükler ve siyasetin güç kazanması oluşturuyor.

Türkiye'nin AB üyelik hedefi ve İslam dünyasının geleceğine ilişkin bakış açısı yine vizyon belgesinde yer alacak noktalardan birisi.

Ama asıl önemli olan nasıl bir Cumhurbaşkanı, nasıl bir Cumhurbaşkanlığı makamı ve nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğinin ortaya konulması açısından önem taşıyor.

Nasıl bir Türkiye geleceği ve nasıl bir dünya tahayyül ediyor.

Bunu göreceğiz.

Ayrıca Ekmeleddin İhsanoğlu bir gün önce açıklayacağı için kıyaslama imkanı bulacağız.

Kılıçdaroğlu gibi değil Erdoğan. Kılıçdaroğlu seçim beyannamesi yayınlıyor, seçim bitiyor, tam tersini yapıyor. Söz verdi mi yapıyor. 63 maddelik vizyon belgesi için 2023 hedefi konulmuştu ama daha şimdiden önemli bir kısmı gerçekleştirildi. Kısa bir süre sonra vizyon belgesi vizyon olmaktan çıkacak çünkü bir çoğu gerçekleşmiş olacak.