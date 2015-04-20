Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen villaların bulunduğu köyde okulu yıkıp yerine cami yaptılar

25 Aralık soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen villaların bulunduğu Zeytineli köyünde bulunan okul yıkılarak yerine cami yapıldı.

İzmir'in Urla ilçesindeki köyde 2 yıl öncesine kadar bir okul ve bir cami bulunuyordu. Okul yıkılmasıyla okulda eğitim gören öğrenciler her gün 16 kilometre uzaklıktaki başka bir okula gitmek zorunda kaldı. Eski cami ile yeni cami arasındaki mesafe 40 metre.

Gökmen Ulu'nun Sözcü'de yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminde, köye 5 kilometre mesafedeki Sarpdere Koyu'nda bulunan yakın aile dostu Latif Topbaş'a ait villalarda sık sık yaz tatili yaptı. 25 Aralık soruşturması sırasında internete yayınlanan ses kayıtlarında Sarpdere Koyu'na iki yıl önce yapılan dört yeni villanın kaçak yapı olduğu iddiaları yer almıştı.

286 nüfuslu Zeytineli Köyü'nde, köylünün ihtiyacı ve talebi olmadığı halde ikinci bir cami inşa edildi. Eski camiye 40 metre uzaklıktaki yeni cami, köyün tek okulu yıkılarak yapıldı. Yaklaşık iki yıl önce inşa edilen caminin yapımı ile özellikle Boyacı Ailesi'nin ilgilendiği iddia edildi. Okulun bahçesine ise bir toplantı salonu yapıldı. Çok amaçlı toplantı salonu işadamı Ali Rıza Mete tarafından yaptırıldı. Yeni caminin tam karşısına da imam için bir ev inşa edildi. Köyün imamı, villa sahipleri tarafından yaptırılan evi lojman olarak kullanıyor. Okulsuz kalan Zeytineli Köyü çocukları ise eğitim-öğretim görebilmek için 8 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Köyü'ne gidiyor. Çocuklar, taşımalı eğitim sistemi kapsamında günde 16 kilometre kat ediyor.