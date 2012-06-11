New York Times: Erdoğan'ın ülkesi sultanlığa benziyor

ABD'li New York Times gazetesinde çıkan bir makalede, "Eğer Erdoğan’ın Türkiye’yi ‘sultanlığa’ dönüştürmesi engellenmezse Türk demokrasisi zarar görecek" yorumu yapıldı. ABD'li haber ajansı AP, de "Hükümet, Atatürk’ün sözlerinin ve geleneksel saygı gösterilerinin dokunulmaz olduğu fikrini aşamalı olarak yok etti" diye yazdı.

İşte dünya basınında çıkan Türkiye yorumları:



'Erdoğan’ın ülkesi 'sultanlığa' benziyor



New York Times - ABD

AKP’nin Türkiye’yi on yıl içerisinde güçlü bir ekonomiye dönüştürdüğünü en sert muhalifler bile kabul ediyor. Fakat sorun şu; Başbakan Tayyip Erdoğan aynı zamanda bağımsız yargıyı devredışı bıraktı. Basına da gözdağı verdiği için siyasi kontrol mekanizmaları artık yok. Ortadoğu’nun karışıklığı nedeniyle AKP’nin artan otoritarizmine dışarıdan uyarı da gelmiyor. İstanbul’da Türklerle sohbetim hep “Aman adımı yazma. Erdoğan çok kindar olabiliyor” cümleleriyle bitti. Eğer Erdoğan’ın Türkiye’yi ‘sultanlığa’ dönüştürmesi engellenmezse Türk demokrasisi zarar görecek. Obama’nın Erdoğan’a açık kart vermesi şu anlama geliyor: “Ekonomik büyümeyi sağla, sonra adım adım demokratik kurumları sınırlayabilir ve dini istediğin kadar dayatabilirsin.”



'Türkler Atatürk efsanesini yıkıyor'



AP - ABD

Bir zamanlar Türk devlet ideolojisinin temel taşı olan Atatürk kültü yavaşca, bazen de fark edilmeyecek derecede seyreltiyor. Yerine de kısmen Osmanlı İmparatorluğu döneminden ilham alan İslamcı kökenli hükümetin modernite, ahlak ve dinin toplumdaki yeri hakkındaki düşünce sistemi geliyor. Atatürk’ün ateşli inananlarının hayranlığının kaynağı ‘Türklerin babasının’ nüfusu ağırlıklı olarak Müslüman olan bir ülkede laik değerleri dayatmasıydı. Atatürk’e hakaret hâlâ ceza yasasında olsa da yargılamalar yumuşatıldı. Hükümet, Atatürk’ün sözlerinin ve geleneksel saygı gösterilerinin dokunulmaz olduğu fikrini aşamalı olarak yok etti.



'Kürtaj tartışması bir Erdoğan klasiği'



Newsweek - ABD

Türkiye’deki kültür savaşlarının son raundunda İstanbul’da binlerce kadın sokağa döküldü. Türban tartışmasında Erdoğan, AB’nin desteğine sahipti. Kürtaja karşı son kampanyası ise Brüksel’den çok farklı yanıt aldı. Avrupa Erdoğan’ın dini bir gündem empoze etmeye çalışmasından kaygı duyuyor. İstanbul’daki bir diplomat, ‘İktidarının ilk yıllarında AKP’nin önceliği, ordunun siyasi rolünü azaltarak totalitarizmin mirasını ortadan kaldırmaktı. Şimdi ise dini temelli toplum mühendisliği yetkisi olduğuna inanıyor, bu da kaygı uyandırıyor’ diyor. AKP’nin kürtaja saldırısı bir Erdoğan klasiği yani, ima edilen dini tonlar destekli kaba bir Türk milliyetçiliği.” * Owen Matthews’un haberinden kısaltılmıştır.



'Türk kadınlar kürtajı tartışıyor'



El Cezire - Katar

Kürtaj yasağı Türkiye’yi kutuplaştıran en son konu. 74 yaşında rahim kanseri tedavisi gören ev kadını Zehra Özer “Tecavüz için istisna olmaz. Dikkat etsinler. Biz niye tecavüze uğramıyoruz?” dedi. Türbanlı öğrenci Afra Akay “Kürtaj benim dini inançlarıma uymuyor. Ama kürtaj olmak isteyen kadınlar bu yasaktan kötü etkilenecek” yorum yaptı. Hükümetin 2004 yılında zinayı suç sayma girişimi kamuoyu ve AB’nin tepkisi sonucunda engellenmişti.