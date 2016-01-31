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Erdoğan'ın uçağı yakıt ikmali için iniş yaptı

Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı ile görüştü

31 Ocak 2016 09:30

Şili, Peru ve Ekvator ziyareti için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", TSİ 03.30'da Dakar'a indi.

Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçak, yakıt ikmali için Senegal'in başkenti Dakar'daki Leopold Sedar Senghor Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı havalimanında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı karşıladı. Erdoğan, Arı ile bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı taşıyan uçak daha sonra Şili'ye hareket etti.

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