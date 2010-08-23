Erdoğan'ın uçağı acil iniş yaptı

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan Samsun'dan Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen iftara katılmak üzere bindiği helikopterde Ünye üzerinde rahatsızlandı. Helikopter kullanılmayan bir piste iniş yaparken, yakınlardaki bir vatandaşın evine girerek soluklandı.









Samsun’daki mitingin ardından Ordu İl Başkanlığı’nca düzenlenen iftara katılmak üzere yola çıkan Başbakan Erdoğan, Ünye İlçesi üzerindeyken rahatsızlanınca, bindiği helikopter acil iniş yaptı. Haberturk'te yer alan habere göre kullanılmayan Ünye Havaalanı’na saat 18.00 sıralarında iniş yapan helikopterden inen Başbakan Erdoğan, pistin hemen yakınındaki işçi emeklisi Recep Kaya (52) ve ev hanımı Nuray Kaya (47) çiftine ait eve girerek bir süre dinlendi.

‘Yüzü sapsarıydı'

Lavaboya girerek elini yüzünü yıkayan Başbakan Erdoğan, evde yaklaşık 40 dakika kaldı.



Ev sahibi Recep Kaya, “Birden helikopter piste indi. Telaş ve koşuşturma sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Başbakan’ın biraz rahatsız olduğunu ifade ederek, lavaboyu kullanmak için izin istedi. Başbakan içeri girerek lavaboda bir süre kaldı. Daha sonra evin önünde bulunan bahçede oturduk, çevreden gelenlerle birlikte Başbakanımız Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Bakan Günay, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin bir süre sohbet ettik. İlk gördüğümde yüzü biraz soluktu ama dışarı çıktığında daha iyiydi” diye konuştu.



Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Ordu İl Başkanlığı’nca düzenlenen iftara katılmak üzere helikopterle hareket etti.

