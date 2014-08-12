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'Erdoğan'ın Türkiye’sinin Avrupa'da işi yok'

Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak durdurulmasını istedi

12 Ağustos 2014 14:22

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Almanya'da iktidar ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU’dan ilginç bir çıkış geldi. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, Türkiye 'nin AB üyeliğinin nihai olarak rafa kaldırılması çağrısında bulundu. Hannoverschen Allgemeinen Zeitung’a açıklamalarda bulunan Scheuer, “Erdoğan’ın Türkiye'sinin Avrupa ’da işi yok” ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ahmet Yıldırım’ın haberine göre, Erdoğan’ın gücünü genişletmek için demokratik değerleri ayaklar altına almaktan çekinmeyeceğini öne süren Scheuer’e göre Erdoğan, basın özgürlüğüne kısıtlama girişimlerini ve İsrail'e karşı kışkırtıcı söylemlerini sürdürecek.

CSU Genel Sekreteri, Almanya’da başka partilere mensup politikacıların da, Erdoğan’ın seçilmesinin ardından Türkiye’nin AB üyeliğine şüpheyle baktığını ifade etti.

CSU’nun her zaman açık ifadeler kullanmaktan yana olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye ait olmadığını belirten Scheuer, ”Parti olarak beklentimiz, artık herkesin bunu görmesi. Erdoğan’ın konuşmaları ve eylemlerini görenler yavaş yavaş bunu görmeye başladı” dedi.

 

Özdemir: Türkiye'nin şansı azaldı

 

Öte yandan Die Zeit Gazetesi’nin haberine göre, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de Erdoğan’ın Türkiye’yi otoriter bir ülkeye dönüştürdüğünü ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında Türkiye’nin AB üyeliği şansının azaldığını savundu.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı CDU’lu Elmar Brok da AB’nin Türkiye’yi yakından izlemesi gerektiğini savunarak, Türkiye’nin hukuk devletinden daha fazla uzaklaşması durumunda bunun müzakereleri temelden sarsacağını belirtti.

Die Zeit’e açıklamalarda bulunan Hür Demokrat Parti Avrupa Parlamentosu Milletvekili Alexander Graf Lambsdorff da Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığında Türkiye’nin AB üyeliğine şüpheyle bakıyor. Türkiye’nin demokrasiden ve dolayısıyla Avrupa’dan uzaklaşacağını savunan AB Parlamentosu Başkanvekili Lambsdorff, “AB ve Türkiye arasındaki beyhude müzakereleri sona erdirmenin şimdi tam zamanı” ifadelerini kullandı. 

 

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