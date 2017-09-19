"Erdoğan'ın torununun ismi, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'dan geliyor"

İş insanı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar ile evli olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın ağustos ayında dünyaya getirdiği kızı Canan Aybüke'nin ismi Batman'da PKK tarafından öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'dan geliyor.

Sabah Gazetesi'nden Eda Işık'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında yaşamını yitiren Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin öldürülmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti.